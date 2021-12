https://cz.sputniknews.com/20211226/stoltenberg-navrhl-svolat-zasedani-rady-rusko-nato-na-12-ledna-16998990.html

Stoltenberg navrhl svolat zasedání Rady Rusko-NATO na 12. ledna

Severoatlantická aliance už nabídla Moskvě termín bilaterální schůzky, sdělili RIA Novosti v tiskové službě vojenského bloku. 26.12.2021, Sputnik Česká republika

„Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg se jako předseda Rady Rusko-NATO rozhodl svolat zasedání Rady na 12. ledna 2022. Jsme v kontaktu s Moskvou ohledně tohoto setkání,“ uvedl agenturní zdroj.Připomněl postoj NATO, že „jakýkoli dialog s Ruskem by měl být veden na základě reciprocity, měl by brát v úvahu obavy NATO z jednání Ruska, vycházet z klíčových principů a základních dokumentů evropské bezpečnosti a měl by probíhat v koordinaci s evropskými partnery NATO“.Jak potvrdila oficiální zástupkyně ruského ministerstva zahraničních věcí Maria Zacharovová, Moskva obdržela návrh na svolání Rady a zvažuje jej z praktického hlediska. Tisková mluvčí zdůraznila, že Moskva je připravena k přímému dialogu o bezpečnostních zárukách.Ministerstvo zahraničních věcí RF v polovině prosince zveřejnilo návrh smlouvy se Spojenými státy a dohody s NATO. Dokumenty již byly předány Washingtonu a jeho spojencům. Moskva v jednom z bodů navrhuje, aby aliance poskytla záruky, které by vyloučily další postup bloku východním směrem, zejména na ukrajinské území.Jak Vladimir Putin opakovaně zdůrazňoval, expanze NATO na východ a rozmístění útočných zbraní na Ukrajině jsou pro Moskvu červené čáry. Ministr zahraničí Sergej Lavrov poukázal na to, že blok zvyšuje dodávky zbraní do Kyjeva a také se v zemi zvýšil počet západních instruktorů. Podle jeho názoru by to mohlo vyprovokovat ukrajinské orgány „k vojenským dobrodružstvím“, což vytváří přímou hrozbu pro bezpečnost Ruska.Rada Rusko-NATO byla vytvořena v roce 2002 jako platforma pro rozvoj interakce a koordinace. Přispívala ke spolupráci Moskvy se zeměmi aliance v důležitých oblastech, zejména v boji proti mezinárodnímu terorismu. Po roce 2008 se práce rady zadrhla.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

