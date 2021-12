https://cz.sputniknews.com/20211226/ukrajinsky-ministr-zahranici-prohlasil-ze-rusko-dominuje-v-azovskem-mori-16988493.html

Ukrajinský ministr zahraničí prohlásil, že Rusko dominuje v Azovském moři

Ukrajinský ministr zahraničí prohlásil, že Rusko dominuje v Azovském moři

Rusko dominuje v Azovském moři, prohlásil ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba v rozhovoru pro list The Washington Post. 26.12.2021, Sputnik Česká republika

„Z hlediska bezpečnosti vládne v Azovském moři Rusko,“ řekl a dodal: „V případě války to bude aktivně používat za účelem nátlaku na naše jižní města na Azovském pobřeží.“Podle ministrova názoru „Rusko v nynější situaci nepochybně diktuje situaci v Azovském moři“.Připomeňme, že na Západě v poslední době stále častěji prohlašují, že Rusko chystá vpád na Ukrajinu. V Moskvě to popírají a zdůrazňuji, že nikoho neohrožují, a že přesun vojsk na vlastním území nemá nikoho znepokojovat. V Kremlu nejednou poznamenali, že se podobné výpady používají jako záminka pro rozmístění většího počtu vojenské techniky a sil NATO u ruských hranic.Ruské ministerstvo zahraničí v polovině prosince uveřejnilo návrhy smlouvy s USA a dohody s Aliancí. V jednom z bodů Moskva navrhuje, aby NATO poskytla záruky vylučující další postup Aliance východním směrem, zejména na ukrajinské území.Prezident Vladimir Putin nejednou zdůraznil, že rozšíření NATO směrem na východ a rozmístění útočných zbraní na Ukrajině je pro Moskvu červenou čárou. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov také poukázal, že NATO zvyšuje dodávky zbraní Kyjevu, a že v této zemi stoupl také počet západních instruktorů. Podle jeho mínění to může vyprovokovat ukrajinskou vládu k „válečným avantýrám“, což vytvoří přímou hrozbu pro bezpečnost Ruska.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

