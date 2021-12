https://cz.sputniknews.com/20211226/v-kremlu-prohlasili-ze-rozsireni-nato-je-pro-rusko-otazkou-zivota-a-smrti-16994922.html

V Kremlu prohlásili, že rozšíření NATO je pro Rusko otázkou života a smrti

V Kremlu prohlásili, že rozšíření NATO je pro Rusko otázkou života a smrti

Tiskový tajemník ruského prezidenta Dmitrij Peskov prohlásil, že rozšíření NATO o Ukrajinu, Gruzii a Moldavsko je pro Rusko otázkou života a smrti. 26.12.2021, Sputnik Česká republika

Bezpečnost Ruska je ohrožena v důsledku podvodu ze strany Západu o nepostupování NATO směrem na východ; pro Ruskou federaci je to nyní otázka života a smrti, řekl Peskov v rozhovoru s Vladimirem Solovjovem v pořadu Moskva. Kreml. Putin na televizním kanálu Rossija 1.„A v tomto ohledu samozřejmě rozšíření NATO do takových zemí, jako je Ukrajina, určitě do dalších zemí, které byly na území Sovětského svazu,“ řekl.„Moldavska a Gruzie,“ poznamenal moderátor.„To už je samozřejmě pro nás otázkou života a smrti,“ řekl Peskov.Uvedl také, že konflikt v Donbasu nesmí být řešen vojenskou cestou. „Jinak dojde na otázku ukrajinské státnosti, což Kyjev a Washington vědí,“ dodal.K rozšíření NATO na východ se dnes vyjádřil ruský prezident Vladimir Putin. Pokud USA a NATO odmítnou poskytnout Rusku bezpečnostní záruky, může být reakce Moskvy velmi různá, výběr variant bude záviset na doporučení vojenských expertů, řekl ruský prezident Vladimir Putin v pořadu televizního kanálu Rossija 1.Prezident zároveň zdůraznil, že Rusko bude usilovat o dosažení pozitivních výsledků jednání o této otázce.„Doufám, že přesto - a my jsme přece ne pro to, aby bylo něco zamítnuto a něco zastaveno, z hlediska tohoto diplomatického procesu, navrhli, ale proto, aby bylo dosaženo diplomatického výsledku jednání, zakotveného, jak už jsem říkal, právně, v rámci těch dokumentů, které jsme navrhli. Budeme právě o to usilovat,“ dodal Putin.Ruský prezident na tiskové konferenci 23. prosince prohlásil, že další aktivity Moskvy nebudou záviset na průběhu jednání s USA o bezpečnostních zárukách, ale na bezpodmínečném zajištěné bezpečnosti Ruska „dnes a v historické perspektivě“. Podle Putina dala ruská strana v souvislosti s tím „jasně a přesně“ na srozuměnou, že „další postup NATO na východ je nepřijatelný“.Putin si postěžoval, že Rusko není tím, kdo rozmisťuje rakety poblíž hranic USA, ale „USA se přiblížily se svými raketami k našemu domovu a jsou na prahu našeho domova“. Prezident si také položil otázku, jak by reagovali Američané na to, kdyby Rusko rozmístilo své rakety na hranice Mexika nebo Kanady s USA.Ministerstvo zahraničí RF zveřejnilo dne 17. prosince návrhy smlouvy s USA o bezpečnostních zárukách, a také dohody o opatřeních na zajištění bezpečnosti RF a členských států Severoatlantické aliance. Americké straně byly předány dne 15. prosince na schůzce na ruském diplomatickém úřadu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

