V Turecku označili potenciální konflikt mezi Ruskem a NATO za třetí světovou válku

„V době velkého napětí mezi zeměmi může dokonce malá jiskra vyústit do většího konfliktu. Mám ale za to, že pravděpodobnost horkého konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou není v dnešní situaci velká. Poněvadž nejsou žádné podmínky vzniku této konfrontace. Pravděpodobnost horkého konfliktu mezi Ruskem a NATO je ještě menší. Poněvadž v jistém smyslu by to znamenalo rozpoutání třetí světové války,“ řekl Yakış.