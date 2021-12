Víme, jak na dokonalý smažák jako z restaurace. Tento recept si zvládnete připravit i sami doma

https://cz.sputniknews.com/20211226/vime-jak-na-dokonaly-smazak-jako-z-restaurace-tento-recept-si-zvladnete-pripravit-i-sami-doma-16990941.html

Nabídka smaženého sýru snad nesmí chybět v žádné české restauraci. Tento velmi jednoduchý, trochu nezdravý, ale velmi chutný pokrm se totiž těší velké oblibě... 26.12.2021, Sputnik Česká republika

Když si člověk jednou za čas dopřeje něco nezdravého, svět se nezboří. Pokud tedy máte chuť na něco smaženého, popřemýšlejte o klasickém „smažáku“. Mějte ale přitom na paměti, že toto jídlo sice zasytí, ale je pro žaludek vcelku těžké a ne úplně snadno stravitelné. Obsahuje sice také velké množství minerálů a vitamínů, ale je velmi kalorické. Proto je dobré jako přílohu k sýru volit ideálně salát, čerstvou zeleninu nebo případně vařené brambory.Hned úvodem se hodí zmínit, že smažený sýr nejčastěji připravujeme z eidamu nebo ementálu. Ten klasicky obalíme v trojobale (mouka, vajíčko a strouhanka) a následně jej smažíme. To celé zní velmi jednoduše. A jednoduché to také je, jelikož na přípravě „smažáku“ není nic těžkého.Prvorepublikový recept z časopisu Eva (1938) je nejprve nutné nakrájet ementál na pravidelné plátky. Ty následně obalíme v osoleném vejci, a poté v rozstrouhané housce, tedy strouhance. Jako další krok časopis uvádí „opékání v rozpáleném omastku“. Rovněž doporučuje sýr podávat s černým chlebem.To ale není jediný recept. O svou recepturu se podělila také kniha kuchařských předpisů (20. léta 20. století), která nabízí hned dvě další varianty smaženého sýru. Na první z nich budete potřebovat málo uležený camembert, který oloupete, nakrájíte na větší kostky, okořeníte cayennským pepřem nebo paprikou, obalíte ve vajíčku a strouhance a rychle osmažíte. Nakonec tento skvost můžete ozdobit smaženou zelenou petrželkou.Dalším receptem v této knize jsou pak „ementálské řízky“. Postup spočívá v tom, že ementál nejprve nakrájíme na centimetrové plátky a ty pak obalíme v těstíčku. Na těstíčko budeme potřebovat 10 g kvasnic, které rozpustíme v půl litru vlažného mléka, přidáme žloutek a tolik mouky, až vznikne husté těsto. Po obalení osmažíme.Za zmínku stojí i to, že smažený sýr se podle mnohých považuje za český vynález. Ne všichni s tím ale souhlasí. Například gastronomický odborník Michael Klíma tvrdí, že to není pravda. Podle něj je původ tohoto pokrmu tajemný, ale ví se, že existoval v různých obdobách už několik století zpátky. Dokonce již ve středověku.Zajímavé je, že první zmínku o smaženém sýru v České republice najdeme na jídelním lístku restaurace Šroubek z roku 1936. Klasický smažený sýr s tatarkou, jak jej známe nyní, se v české kuchyni objevuje od 50. let minulého století.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

