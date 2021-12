https://cz.sputniknews.com/20211226/vy-cesi-vypadate-pri-praci-moc-nestastne-pakistansky-migrant-sdilel-sve-dojmy-ze-zivota-v-cr-16990527.html

„Vy Češi vypadáte při práci moc nešťastně.“ Pákistánský migrant sdílel své dojmy ze života v ČR

Deník Echo24 dnes přišel s rozhovorem, v němž si promluvil se čtyřicetiletý Benem, který kvůli své křesťanské víře musel s manželkou a čtyřletou dcerou utéct z... 26.12.2021, Sputnik Česká republika

V České republice pobývá pákistánská rodina již sedm měsíců a ráda by dostala šanci usadit se tu natrvalo, protože zjistila, že česká kultura je jim dost blízká. V Pákistánu již nebylo možné dál zůstat, protože se rodina od roku 2010 už nikdy necítila v bezpečí.Zatímco většina lidí se při takových situacích snaží usadit v Nizozemsku nebo Německu, Ben a jeho rodina ze začátku chtěli právě do Česka. Teď pobývají v obci nedaleko za Prahou, kde jim nabídla bydlení jedna nezisková organizace, dokud nedostanu pracovní povolení. V Pákistánu měl Ben cestovní agenturu, ve které zaměstnával 14 lidí. V Česku už si ale našel práci u jedné americké společnosti jako komunikační specialista.„Doufám, že budu moci nastoupit už v lednu. Vyrozumění ohledně našeho azylu bychom měli dostat nejpozději v květnu. Úřady prý potřebují na rozhodnutí více času. Rozhodně ale nechci spoléhat, že budeme dostávat něco zadarmo. Chceme tu žít důstojně, proto je pro mě důležité, abych dostal co nejdříve příležitost začít pracovat, vydělat si vlastní peníze, odvádět tu daně a stát se součástí společnosti,“ řekl.Ben zdůrazňuje, že je opravdu rád, že tu může být se svou rodinou, neboť je tu nikdo nepronásleduje a mohou se tak konečněcítit bezpečně. Celkově si myslí, že Česká republika je skvělé místo k životu, i když jsou tu některé zvláštnosti.Ben mimo jiné vypozoroval ještě jednu věc, a sice, že české rodiny nemají moc dětí. Myslí si, že by na tom rozhodně měli zapracovat a uvedl, proč.„Myslím, že ti muslimští hoši jdou přesně touto cestou. Za chvíli se rozrostou tak, že si podmaní celou Evropu. Viděli jsme to právě v Nizozemsku. Měli byste se na to připravit a začít dělat děti hned. Bude vás víc, a tak se jim líp ubráníte,“ směje se Ben.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

