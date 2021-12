Čaputová shrnula rok 2021: SR je zraněné. Otrávili jsme svůj životní prostor a žije se nám obtížněji

„V takové atmosféře se musí žít těžko každému, a to bez ohledu na to, na které straně sporů momentálně stojí. Co mě zvláště mrzí, je, když někdo cíleně zneužívá strach lidí například z očkování pro své politické cíle a oslabuje tím schopnost naší společnosti čelit pandemii,“ uvedla. V konečném důsledku na to podle ní totiž doplácejí naprosto všichni.