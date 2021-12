https://cz.sputniknews.com/20211227/chtel-zavrazdit-kralovnu-bylo-zverejneno-video-muze-ktery-pronikl-do-windsorskeho-hradu-17003448.html

Chtěl zavraždit královnu! Bylo zveřejněno video muže, který pronikl do Windsorského hradu

Muž, který byl 26. prosince zadržen za proniknutí na území Windsorského hradu, poslal krátce předtím svým přátelům video s kuší v rukou a prohlásil, že hodlá... 27.12.2021, Sputnik Česká republika

V sobotu zadržela policie devatenáctiletého ozbrojeného mladíka, který pronikl na území hradu Windsor, kde britská královna Alžběta II. s rodinou slavila Vánoce. Ve zprávě se praví, že mladík pronikl na území, ale nevstoupil do žádné z budov, jelikož u něj při osobní prohlídce byla nalezena kuše. Později byl zadržený svěřen do péče zdravotníků, kteří mají vyšetřit jeho duševní zdraví.List píše, že 24 minut před tím, než policie podezřelého zadržela, dotyčný poslal ze svého účtu přátelům video, na kterém je vidět, jak oblečený do černé mikiny s kapucí a v roušce s kuší v rukou míří do kamery a změněným hlasem říká: „Je mi líto. Omlouvám se za to, co jsem udělal, a za to, co hodlám udělat. Pokusím se zavraždit královnu Alžbětu.“Na videu také říká, že jeho čin je „pomsta za ty, kdo zahynuli během masakru v Amritsaru v roce 1919 (střelba do demonstrace pokojných obyvatel v Amritsaru, stát Paňdžáb, Severní Indie, vojáky koloniální armády Britské říše 13. dubna 1919; pozn. red.).„Je to rovněž pomsta za ty, kdo byli zabiti, poníženi, utlačeni kvůli rasové příslušnosti. Jsem indický Sikh. Měl jsem jméno Džasvant Sing Čali, jmenuji se Dart Jones,“ je slyšet na videozáznamu.The Sun píše, že rouška na tváři podezřelého a také jeho poselství připomíná film Hvězdné války. Sputnik však nemůže nezávisle potvrdit skutečnost videa.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

