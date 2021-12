Co se dá čekat od bývalého vládního hnutí v opozici? Média odhalila Babišovu strategii

https://cz.sputniknews.com/20211227/co-se-da-cekat-od-byvaleho-vladniho-hnuti-v-opozici-media-odhalila-babisovu-strategii--17002680.html

Deník MF Dnes dnes vydal článek, ve kterém prohlásil, že se šéf hnutí ANO Andrej Babiš chystá oprášit strategii, kterou svého času použil někdejší šéf ODS... 27.12.2021

Nová stínová vláda totiž svou činností hodlá co nejvíce kopírovat fungování reálné vlády a bude tedy mít pravidelné schůze a vystupovat na tiskových konferencích.Už je znám seznam lidí, kteří ve stínové vládě mají usednout. Bude v ní například působit Karel Havlíček, který ale na místo dopravy bude mít na starosti resort průmyslu a obchodu. Alena Schillerová zůstane stínovou ministryní financí. Uveďme i další pravděpodobné stínové ministry, a to přehledně:Špičák v komentáři pro Mladou frontu potvrdil, že se jedná o dost důvěryhodnou informaci, ale poznamenal, že je třeba počkat na „nějaké oficiální prohlášení“.To, že má hnutí ANO již sestavenou stínovou vládu, potvrdila i Alena Schillerová. O tom, jaká témata ze svého předvolebního programu bude v nové sněmovně prosazovat, ale vedení strany ještě podle ní rozhodnuto nemá.Politolog Jan Kubáček v článku popsal, proč je pro opoziční politické strany tak lákavé stínové vlády zakládat.„Problém opozičních stran je, že když sejdou trochu z očí, jejich podpora začne erodovat. Z pohledu psychologie komunikace a volebního marketingu je to (stínová vláda, pozn. red.) velmi dobrý tah. Věděl to Mirek Topolánek, věděl to Jiří Paroubek a ve své době i Miloš Zeman,“ upozornil Kubáček.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

