Co si Vondráčková myslí o vztahu Plekance a Šafářové? Zpěvačka to řekla na rovinu

Co si Vondráčková myslí o vztahu Plekance a Šafářové? Zpěvačka to řekla na rovinu

Oblíbená česká zpěvačka Lucie Vondráčková v rozhovoru pro pořad internetové televize Stream Face to face otevřeně promluvila o současných vztazích s bývalým... 27.12.2021, Sputnik Česká republika

Prozradila také, jaké kvality by chtěla vidět ve svém ideálním partnerovi.Zpěvačka a herečka Lucie Vondráčková se s Tomášem Plekancem rozvedla v roce 2020 po více než osmiletém manželství. Jejich rozchod ale nebyl snadný, a to zejména kvůli otázkám spojeným s péčí o jejích dva syny. Teď ale Vondráčková přiznala, že s Plekancem už mají konečně všechno vyřešeno a nemají tak k sobě žádné výhrady.„Velice jsem si ho vážila pro to, co dělal, co uměl. To, že se potom osudy rozejdou, to si myslím, že je v pořádku. Lidé někam rostou a třeba to potom už nehraje dohromady, jeden jde v dur a jeden jde v mol,“ nechala se slyšet Vondráčková na adresu Plekance.O jeho vztahu s Šafářovou si zpěvačka nemyslí nic špatného, neboť už ničeho nelituje a respektuje volbu člověka, se kterým prožila „osm hezkých let“.„Teď, jak to sleduju, tak si k sobě Tomáš vybral správně, funguje to hezky a držím jim palce,“ řekla.Sama Vondráčková momentálně randí s moderátorem Petrem Vojnarem a cítí se po jeho bokudobře.Její ideální partner by prý měl mít přesně ty kvality, co má Vojnar, a sice „nadhled, humor a moudrost“.„Mám ráda moudrý chlapy,“ uzavřela zpěvačka.Lucie VondráčkováLucie Vondráčková je známá česká zpěvačka, herečka a dabérka. Její tetou je zpěvačka české pop music Helena Vondráčková. V anketě Český slavík se pravidelně umisťuje v první trojici zpěvaček a v letech 2008 – 2014 skončila vždy na druhém místě. Hrála například ve filmu Snowboarďáci, Bathory, Babovřesky 1 – 3, The Perfect Kiss. Nazpívala písně jako Vítr, Zombie či Láska umí víc.Připomeňme, že roky 2018 a 2019 nebyly pro jednačtyřicetiletou zpěvačku snadné. Potýkala se s manželskou krizí a následně rozvodem s hokejistou Tomášem Plekancem. Ten se po rozchodu s Vondráčkovou stihl znovu zamilovat do bývalé tenistky Lucie Šafářové. Ta mu dokonce v prosinci 2019 porodila dceru, které dali jméno Leontýnka, a v roce 2022 se jim narodí další potomek. Letos v září se navíc tajně vzali. Lucie má s Plekancem z manželství dva syny, Matyáše a Adama.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

