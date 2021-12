Film Spider-Man: Bez domova se stal nejvýdělečnějším filmem za dobu pandemie

https://cz.sputniknews.com/20211227/film-spider-man-bez-domova-se-stal-nejvydelecnejsim-filmem-za-dobu-pandemie-17008450.html

Jak poznamenala agentura Reuters, tento snímek se stal jediným filmem za dva roky, který dokázal zopakovat úspěch Star Wars: Vzestup Skywalkera, kterému se na konci roku 2019 podařilo překonat hranici 1 miliardy dolarů.Je také třeba poznamenat, že superhrdinský trhák byl první snímkem, kterému se podařilo dosáhnout těchto ukazatelů v tak krátké době v kontextu pandemie covidu-19. Nový film navíc nebyl uveden v kinech v Číně. Před Spider-Manem byl nejvýdělečnějším filmem roku 2021 Není čas zemřít s celosvětovým výdělkem 774 milionů dolarů (přes 17 miliard korun).Pro Sony se Spider-Man: Bez domova také stal podle The Hollywood Reporter nejvýdělečnějším filmem v historii filmové společnosti.Film Spider-Man: Bez domova navazuje na předchozí snímky Spider-Man: Homecoming a Spider-Man: Daleko od domova. V titulní roli se představil Tom Holland, jenž comicsového hrdinu ztvárnil i v předchozích snímcích. Spolu s ním také hráli: Zendaya, Jacob Batalon, Benedict Cumberbatch, Willem Dafoe, Alfred Molina, Tobey Maguire, Andrew Garfield a další.Marvel potvrdil, že pracují na novém filmu o Spider-ManoviAmerický producent a šéf Marvel Studios, Kevin Feige, potvrdil, že jeho filmová společnost a Sony pracuje na minimálně jednom dalším filmu o Spider-Manovi. Informace přinesl The Hollywood Reporter s odvoláním na New York Times.Producent také zmínil skandál, který se odehrál v roce 2019, zhruba dva měsíce po vydání trháku Spider-Man: Daleko od domova. Pak padla dohoda mezi Disney a Sony o společné produkci filmů a „osud“ kazety byl neznámý. Brzy se však stranám podařilo se dohodnout.„Tentokrát se to nestane,“ uklidnil publikum Kevin Feige.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

