Generální tajemník OSN vyzval k přípravám na další pandemii po covidu-19

Pandemie covidu-19 není pro lidstvo poslední, je třeba se připravovat na další, napsal generální tajemník OSN Antonio Guterres na svém účtu na Twitteru. 27.12.2021, Sputnik Česká republika

Mezinárodní den epidemické připravenosti si ve světě připomínají 27. prosince. Valné shromáždění OSN tento den vyhlásila v listopadu 2020.Pandemie je velká epidemie, která může zasáhnout celou zemi, několik sousedních, a celé kontinenty. Je pro ni příznačný velký počet nakažených (až několik milionů lidí) a dlouhé trvání (rok až několik desetiletí). Některé pandemie s nejvíce zhoubnými následky dostaly zvláštní jména, například Justiniánský mor (6. století, doba vládnutí císaře Justiniána I.), pandemie moru ve 14. století „černá smrt,“ pandemie Španělské chřipky v 20. století.Dne 11.března 2020 WHO prohlásila epidemii nové koronavirové infekce (covid-19) za pandemii. Podle údajů univerzity Jonese Hopkinse (USA) bylo ve světě do 27. prosince 2021 zaregistrováno přes 279 milionů případů nákazy covidem-19, zemřelo přes 5,3 milionu lidí.Nejsložitější je situace v USA, Indii, Brazílii a ve Velké Británii. Rusko je v tomto seznamu na pátém místě.V rámci reakce na pandemii zaktivizovala WHO práci Programu vědeckých výzkumů a elaborátů, jehož úkolem je urychlený vývoj prostředků na diagnostiku, vakcín a léčivých přípravků určených k boji s novým koronavirem.Práce se účastní nejrůznější organizace, počínaje farmaceutickými giganty a malými biotechnologickými společnostmi a konče akademickými centry a neziskovými organizacemi.Globální opatření podniknutá v reakci na pandemii za účelem vývoje různých vakcín na ochranu před covidem-19 nemají v dějinách zdravotnictví obdoby.Pro koordinaci úsilí ve vývoji vakcín proti covidu-19 založila WHO Mezinárodní platformu pro registraci klinických zkoušek, jejíž úkol spočívá v zajištění přijetí rozhodnutí přístupu k úplnému obrazu vědeckých výzkumů pro všechny účastníky.Celkem 168 vakcín-kandidátů dnes prochází ve světě klinickými zkouškami, z toho je 40 přípravků v první fázi, ve druhé 58, ve třetí 62. Osm těchto vakcín nedosáhlo žádného pokroku.Seznam vakcín schválených WHO, anebo absolvujících hodnocení expertů, má 24 přípravků z Ruska, Číny, USA, Velké Británie, Indie, Jižní Koreje a Kuby. Do 17. prosince 2021 WHOzaregistrovala devět vakcín proti covidu-19 pro neodkladné použití.Podle dat Univerzity Jonese Hopkinse činil celkový počet použitých dávek vakcín na světě, k 27. prosinci 2021, přes 8,9 miliardy.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

