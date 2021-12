https://cz.sputniknews.com/20211227/italske-manzelstvi-matovice-expremier-prozradil-ze-propasl-sanci-zbavit-se-sulika-ted-toho-lituje-17004254.html

Italské manželství Matoviče: Expremiér prozradil, že propásl šanci zbavit se Sulíka. Teď toho lituje

Slovenský ministr financí a šéf hnutí OĽaNO Igor Matovič okomentoval napjaté vztahy mezi členy vládní koalice, které označil za italské manželství.

Pravidelné spory a konflikty uvnitř slovenské vlády, které se odehrávají před očima veřejnosti, mohou podkopávat důvěru občanů vůči vládní koalici, přiznává předseda vládnoucího hnutí OĽaNO a ministr financí Igor Matovič. Ve svém komentáři pro slovenská média Matovič označil vládní koalici za italské manželství, avšak v současném stavu věcí vidí bývalý premiér i pozitivní stránku. Podle jeho slov mají občané kvůli otevřeným sporům mezi jednotlivými členy koalice možnost vědět o všem, co se děje za dveřmi vlády.Igor Matovič si přitom nenechal ujít možnost a znovu si neodpustil kritickou poznámku na adresu předsedy SaS a ministra hospodářství Slovenska Richarda Sulíka. Expremiér totiž prohlásil, že se strana Sulíka snaží sbírat politické body prostřednictvím kritizování opatření vlastní vlády. Předseda OĽaNO toto jednání považuje na nezdravé, ale znovu podotýká, že mimo jiné i díky tomu občané mají „kukátko“ do zákulisí politiky.Koalice by mohla být ve třechBývalý předseda slovenské vlády Igor Matovič se rovněž netají tím, že lituje svého rozhodnutí sestavit koalici se stranou Svoboda a Solidarita. Podle jeho slov existovala možnost se takovému vývoji vyhnout, kdyby OĽaNO záměrně nepozastavila svou předvolební kampaň týden před volbami. Matovič tvrdí, že to udělal pro to, aby neuškodil potenciálním koaličním partnerům, kteří se nemuseli dostat přes pětiprocentní bariéru a mohli se tak ocitnout mimo Národní radu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

