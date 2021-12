https://cz.sputniknews.com/20211227/ja-znam-pravdu-muradov-durazne-poprel-svou-vinu-za-rozpad-vztahu-s-bagarovou--17008993.html

„Já znám pravdu." Muradov důrazně popřel svou vinu za rozpad vztahu s Bagárovou

„Já znám pravdu.“ Muradov důrazně popřel svou vinu za rozpad vztahu s Bagárovou

Poté, co zpěvačka Monika Bagárová oznámila rozpad vztahu s MMA zápasníkem Machmudem Muradovem, ten se okamžitě stal nejnenáviděnější postavou českého... 27.12.2021

Pokud jde o Bagárovou, ta ve svém oznámení rozchodu na Instagramu přiznala, že pro ni celá situace není lehká a že je bolestivá. A i když se snažila vztah všemožně zachránit, nestačilo to. Od své rodiny, kolegů, kamarádů a fanoušků na sociální síti se však dočkala obří podpory a milých slov.Muradov poznamenal, že je mu jedno, co o něm píší lidé, protože ví, že nikomu nechtěl ublížit a nikoho neopustil.„Názor lidí mě vůbec nezajímá. Důležité je pro mě jen to, že mám zdravou dceru, a zbytek je mi šumafuk. Každý ať si myslí, co chce. Já vím pravdu. Nikoho jsem neopustil, nenechal. Všechno se stalo, jak se stalo,“ tvrdí mladík.Muradov se necítí jako výlučný viník rozpadu vztahu, i když přiznává, že není ideální člověk. Za konec vztahu ale vždycky podle něj mohou oba.Zdůraznil, že se za Moniku jako za matku svého dítěte vždy postaví.„Kdykoli o ní uslyším něco špatného, pokaždé se jí zastanu. Je to člověk, který v mém životě něco znamenal a bude v něm dost znamenat dál,“ slibuje na závěr Machmud Muradov.Monika Bagárová & Mach MuradovMonika Bagárová je známá česká zpěvačka. Dříve byla finalistkou první řady soutěže Česko Slovenské SuperStar, v níž skončila na 5. místě. V roce 2018 se stala účastnicí 9. řady soutěže StarDance, když hvězdy tančí, v níž skončila na 10. místě. O dva roky později pak usedla jako porotkyně v 6. řadě soutěže Česko Slovenská SuperStar. Kromě toho se Monika objevila také v romantickém filmu Definice lásky, do něhož ji v roce 2012 obsadil režisér Jan Sebechlebský.Česko-uzbecký profesionální bojovník ve smíšených bojových uměních, původně sambista a kickboxer Machmud „Mach“ Muradov byl donedávna jejím partnerem. Během vánočních svátků 2019 pár oznámil, že čeká potomka. Koncem května roku 2020 Bagárová informovala, že porodila dcerku Rumiu.Zápasník MMA Machmud Muradov se ale kvůli častým cestám do rodného Uzbekistánu nacházel většinu svého času mimo český domov. Ve své původní zemi totiž měl rozjetou vlastní zápasnickou ligu Muradov professional league, kvůli čemuž měl s Bagárovou de facto vztah na dálku. V médiích se proto hodně spekulovalo o tom, že se mladí rodiče rozešli a že již netvoří pár. To se nakonec potvrdilo.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

