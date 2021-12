Jako kůl v plotě. Zahradil pochválil Zemana a naštval příznivce ODS

https://cz.sputniknews.com/20211227/jako-kul-v-plote-zahradil-pochvalil-zemana-a-nastval-priznivce-ods-17002213.html

Zahradil ve svém příspěvku na Twitteru označil včerejší projev Zemana za „solidní“ a pochválil premiéra Fialu, že reagoval na prezidentova slova jako „skutečný státník“ a nepřipojil se k davu politiků, včetně těch z vládnoucí koalice, kteří se pustili do kritiky a hledali nepřesnosti v jeho projevu.Reakce na příspěvek Jana Zahradila ale byla většinou negativní. Mnozí vyjádřili názor, že s takovým pohledem na věc nemá politik v této straně místo a musí ji opustit.„Pane Zahradile, jako volič ODS vnímám s hrůzou narůstající propast mezi Vaší orientací (či jejími dílčími leaky) a směřováním strany. Ve srovnání s Vámi působí Pavel Novotný jako hlavní myšlenkový proud. Vy se jako kůl v plotě necítíte?“ ptala se Zahradila jedna žena.„V každé straně je nějaké individuum, které si hraje na rádoby korektního, a ve skutečnosti fašizuje svou stranu. V ČSSD Foldyna, v KDU Tomáš Zdechovský v ANO Patrik Nacher a v ODS úlohu užitečného idiota sehráváte Vy. Nepřemýšlíte o vstupu k Okamurovi? Tam názorové patříte, pánové,“ okomentoval další uživatel.„Zahradile, vystupte už z řad ODS a jděte někam, jste jen ostudou! Že vám není hanba!“ dodali další v komentářích.Jiní tvrdili, že právě kvůli němu pro ODS nehlasují nebo ani příště hlasovat nebudou.„Já rovnou říkám, že jestli Jan Zahradil bude na příští kandidátce ODS do EP, tak můj hlas půjde jiné straně. Můj přístup k EU (jako voliče ODS) v žádném případě nereprezentuje,“ vyhrožoval jeden uživatel.„No, samozřejmě, takto je ODS na stejné rovině jako Trip nebo Pitomiovci. Můj hlas nemají,“ souhlasil další komentátor s předchozím.„Premiér se chová jako skutečný státník. O Vás se to ale říct nedá. Vychvalujete proruský blábol plný chyb a kopete nediplomaticky do koalice. Bývala jsem voličem ODS, a i když některé politiky z ODS podporuji, díky lidem Vašeho ražení pro mě ODS zůstává nevolitelná,“ reagovávala komentující.„Další důvod nevolit ODS jste Vy. Raději to tady nechám bez komentáře. Tyhle zblitky se ani komentovat nedají,“ napsal jiný muž.Našlo se i mnoho těch, kteří vyzvali Zahradila, aby své koaliční partnery neurážel.„Tento tweet vás usvědčuje, že vy jste méně politicky vyzrálý zástupce koalice Spolu. Vaše rýpání do partnerů je ubohé,“ poznamenal uživatel Twitteru.„Ještě by to chtělo, aby přestala pošťuchovat a zbytečně neválčit a neškodit směrem dovnitř vládní koalice jedna osoba jménem Jan Zahradil,“ zaznělo v komentářích.Připomeňme, že premiér a předseda ODS Petr Fiala ocenil, že prezident Miloš Zeman ve vánočním poselství zmínil nutnost očkování proti covidu. Shoduje se s ním i v tom, že vláda musí řešit energie a rozpočet.Jeho koaliční kolegyně a předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) naopak uvedla, že se Zeman dopustil ve vánočním poselství řady nepřesností.

