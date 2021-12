https://cz.sputniknews.com/20211227/kocka-i-v-mrazu-eva-decastelo-se-svlekla-do-plavek-a-posila-pozdrav-z-ledove-vltavy-v--8-stupnich-17007706.html

„Kočka i v mrazu.“ Eva Decastelo se svlékla do plavek a posílá pozdrav z ledové Vltavy v -8 stupních

Eva Decastelo propadla kouzlu otužování už loni, v jedné české talk show nedávno popsala, jaký je to fantastický pocit, když se ponoří do mrazivě studené vody – a jak ještě fantastičtější pocity zažívá, když z vody vyleze.Se svojí partou otužilců, do níž patří například její kolegyně, herečka Nela Boudová, a čerstvě také moderátor Honza Dědek, kterého Eva inspirovala, když u něj byla před týdnem na natáčení jeho talk show, se koupali i na Štědrý den. To byly ovšem teploty o něco přijatelnější.Sledující její stránky nepřestávají obdivovat v komentářích odvahu Evy a její odhodlání. Celkově lze jejich reakci popsat jako Brrr!„Ty jsi ďábel, až mi je z toho zima,“ zaznělo.„Jen vidím vás i vodu a stupnici Celsia, tak je mi zima i doma v teple. Sluší vám to snad všude,” napsal jeden uživatel.„Kočka i v mrazu,“ dodal další.Mezi uživateli byl pouze jeden člověk, kterého Evin koníček přiměl k otužování, jiní přiznali, že by si na to netroufli.„Díky Vám jsem taky začala,“ uvedla jedna komentátorka.„Máte fakt můj obdiv, moje maximum je ledová na nohy ve sprše,“ uvedl další uživatel.„Moc Vám to sluší, ale já osobně bych do té vody nevlezl. Obdivuji takové lidi. Brrr, mně je zima,” komentoval příspěvek jeden muž.Jedna ze sledujících upozornila na zářivě karmínovou rtěnku moderátorky, se kterou se koupala, a položila vtipnou otázku: „Ta rtěnka je záměr, aby nebyly vidět fialové rty?”„Přesně,” zasmála Decastelo.V komentářích také ochotně odpovídala na otázky lidí, týkající se otužování.„Cítíte na sobě nějaké zlepšení? Ať už fyzické nebo psychické? A co doma? Sprchujete se také vlažnou nebo studenou vodou nebo tam zůstáváte u teplé?” ptal se jeden komentátor.Jiný muž se ptal, jak dlouho se člověk připravuje, než zvládne tohle.Eva DecasteloEva Decastelo, rodným jménem Aichmajerová, je česká herečka, modelka a moderátorka. Od svých 14 let se začala věnovat modelingu a natáčení reklam. Během střední školy pak poprvé odjela do Spojených států, nikoliv však jen za prací, ale především kvůli poznávání jiné kultury, jazyka a cestování.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

