„Právě s USA se bude konat hlavní kolo jednání, a to hned po skončení novoročních prázdnin,“ řekl dotyčný v rozhovoru pro Solovjov Live.Šéf ruské diplomacie zdůraznil, že se podstata myšlenek Moskvy nesmí ztratit v dlouhých jednáních.Ministr nazval NATO geopolitickým projektem osvojení „ničího území“, jež zůstalo po rozpadu Organizace varšavské smlouvy a SSSR.Lavrov rovněž odmítl možnost vstupu Ruska do NATO. „Samozřejmě, že ne. Tuto situaci nevidím,“ odpověděl během rozhovoru na otázku o možnosti vstupu RF do NATO.V polovině prosince zveřejnilo ruské MZV návrhy smlouvy s USA a dohody s NATO. Dokumenty již byly předány Washingtonu a jeho spojencům. V jednom z bodů Moskva navrhuje, aby Aliance poskytla záruky vylučující další rozšíření východním směrem, zejména na území Ukrajiny.Vladimir Putin nejednou zdůraznil, že rozšíření NATO na východ a rozmístění útočných zbraní na Ukrajině jsou pro Moskvu červené čáry. Ministr zahraničí Sergej Lavrov ze své strany připomněl, že NATO zvyšuje dodávky zbraní Kyjevu, a že na Ukrajině roste počet západních instruktorů. To podle jeho názoru může vyprovokovat ukrajinskou vládu k „vojenským avantýrám“, což vytvoří přímou hrozbu pro bezpečnost Ruska.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

