Ministerstvo obrany RF: NATO výrazně zvýšilo svůj bojový potenciál na hranicích Ruska

Ministerstvo obrany RF: NATO výrazně zvýšilo svůj bojový potenciál na hranicích Ruska

Náměstek ruského ministra obrany Aleksandr Fomin na brífinku pro vojenské přidělence a zástupce velvyslanectví v Moskvě obvinil NATO, že ročně provádí do... 27.12.2021

2021-12-27T18:47+0100

2021-12-27T18:47+0100

2021-12-27T19:07+0100

svět

nato

rusko

usa

vojenská cvičení

K nejvýraznějšímu rozšíření NATO na východ došlo v roce 2002, kdy během několika vln přibližování infrastruktury aliance k západním hranicím Ruska blok výrazně zvýšil svůj bojový potenciál, sdělil náměstek ruského ministra obrany Alexandr Fomin.Hranice NATO se podle jeho slov posunuly o více než tisíc kilometrů na východ, což mu poskytlo možnost používat nestrategické zbraně k zasažení cílů na ruském území.Dodal, že do arzenálu bloku přibylo velké množství zbraní, vojenské techniky a lidských zdrojů zemí bývalé Varšavské smlouvy... NATO získalo přístup do nových přístavů v Baltském a Černém moři, čímž se rozšířily operační možnosti aliančních námořních sil, řekl Fomin.Náměstek ministra konstatoval, že tak „díky expanzi na východ vzrostl potenciál NATO a proces nebyl“ vyprovokován „Ruskou federací“. Fomin zdůraznil, že „v roce 1997 byly vztahy Ruska se Západem, dalo by se říci, bez mráčku“.Připomněl, že v roce 1997 po summitu NATO v Madridu začala jednání o připojení k bloku Česka, Maďarska a Polska. Tyto země se 12. března 1999 staly prvními bývalými členskými zeměmi Varšavské smlouvy, které vstoupily do Aliance.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

rusko

usa

2021

Zprávy

