Moskva: Provokace NATO u ruských hranic mohou přerůst ve vojenský konflikt

Náměstek ruského ministra obrany Aleksandr Fomin obvinil NATO z provádění provokací poblíž hranic Ruska. Podle něj mohou přerůst ve vojenský konflikt... 27.12.2021, Sputnik Česká republika

Náměstek ruského ministra obrany Aleksandr Fomin obvinil NATO z provádění provokací poblíž hranic Ruska. Podle něj mohou přerůst ve vojenský konflikt. Prohlásil to v pondělí na brífinku pro vojenské přidělence a zástupce velvyslanectví v Moskvě.Ruské ministerstvo obrany varuje, že „Ministerstvo obrany RF: NATO se připravuje na rozsáhlý konflikt s Ruskem“ u ruských hranic mohou přerůst ve vojenský konflikt.Jako příklad uvedl pokus britského torpédoborce Defender proniknout dne 23. června 2021 do ruských teritoriálních vod v oblasti mysu Fiolent u pobřeží Krymu.Podle něj ve srovnání s rokem 2020 se v černomořském regionu zvýšila intenzita působení průzkumného letectva o 60 %. Počet letounů se zvýšil z 436 na 710. V černomořském vzdušném prostoru bylo zaznamenáno 92 průletů amerických strategických bombardérů B-IB a B-52, které se dostaly na pomyslnou hranici použití zbraní, zatímco v loňském roce to bylo 78 průletů.V Černém moři uspořádalo NATO letos 15 cvičení. Přitom podle Fomina dochází k růstu jejich rozsahu a intenzity. Přítomnost v Černém moři válečných lodí NATO a pomocných plavidel, které patří členským zemím mimo černomořský region, získalo „fakticky stálý charakter“.Ještě větší intenzita byla zaznamenána v regionu Baltského moře. Došlo k více než 1 200 letům a více než k 50 vstupů válečných plavidel za účelem vojenského průzkumu.Kromě toho náměstek obvinil alianci z toho, že poté, co USA vypověděly dohodu o likvidaci střel krátkého a středního doletu NATO fakticky ignorovalo iniciativu ruského prezidenta Vladimira Putina o moratoriu na rozmisťování nových raket tohoto typu v Evropě a o možnosti vytvoření mechanismu verifikace pro snížení existujících obav.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

