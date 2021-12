https://cz.sputniknews.com/20211227/myslivecky-vzhled-kate-middletonova-se-objevila-na-verejnosti-v-klobouku-s-perim-foto-17002523.html

Myslivecký vzhled. Kate Middletonová se objevila na veřejnosti v klobouku s peřím. Foto

Kate Middletonová a princ William tráví spolu s dětmi vánoční svátky v Norfolku, kde mají venkovské sídlo Anmer Hall. Včera byla rodina přítomna na mši v... 27.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-27T13:01+0100

celebrity

velká británie

kate middleton

vévodkyně

Kate pro tuto příležitost zvolila dost neobvyklé oblečení. Na internetu ho již nazvali mysliveckým. Vévodkyně měla na sobě dlouhé sako z vlny Blaze Milano a hnědý klobouk Philip Treacy s pestrým peřím. Jako ozdobu použila velké náušnice s floristickými motivy Zoraida. Píše o tom The National News.Každý rok královna Alžběta II. shromáždí rodinu ve venkovském sídle Sandringham, aby společně oslavili Vánoce, ale tentokrát se scénář poněkud změnil. Královna se rozhodla změnit plány kvůli složité situaci s koronavirem a zrušila vánoční večeři. Kate Middletonová a princ William také pozměnili své plány a vydali se k vévodkyniným rodičům spolu s dětmi, princem Georgem, princeznou Charlottou, a princem Louisem. Svátky tráví v Norfolku, kde žije rodina vévodkyně Kate. Některé fanoušky tohoto páru to potěšilo, mají za to, že manželé přijali správné rozhodnutí.Oblečení Kate na vánočním koncertuDne 8. prosince večer se ve Westminsterském opatství konal dobročinný vánoční koncert organizovaný Kate Middletonovou. Byl věnován práci hrdinů pandemie, lékařů, dobrovolníků, učitelů. Tato vánoční bohoslužba byla rekordní podle počtu členů královské rodiny, jež ji navštívili. Přišly princezny Eugenie a Beatrice, Sophie z Wessexu a Zara Tindall (dcera princezny Anny) s chotěm Mikem. Chyběl jenom princ Charles a Camillou a samotná královna Alžběta II. V opatství byla také přítomna rodina vévodkyně Kate, její rodiče, Pippa Middletonová, a také James Middleton s manželkou Alizée.Pro tuto důležitou událost si Kate zvolila velmi efektní oblečení, přiléhavé kabátkové šaty značky Catherine Walker ozdobené mašlí „vánoční“ jasně červené barvy. Obraz doplnily klasické lodičky Gianvito Rossi a kabelka Miu Miu. Ve stejném kabátě (ale černé barvy) jsme již viděli vévodkyni na pohřbu prince Philipa, který skonal 9. dubna 2021. Tato volba oblečení se dá zhodnotit jako způsob uctění památky vévody z Edinburghu, poněvadž jsou to první Vánoce za dlouhá léta, které rodina stráví bez něho.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

velká británie

2021

