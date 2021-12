https://cz.sputniknews.com/20211227/nato-odmita-dialog-s-rf-na-zaklade-rovnosti-uvedlo-ruske-ministerstvo-obrany-17010980.html

NATO odmítá dialog s RF na základě rovnosti, uvedlo ruské ministerstvo obrany

NATO odmítá dialog s RF na základě rovnosti, uvedlo ruské ministerstvo obrany

Nehledě na to, že se Moskva snaží navázat spolupráci, NATO v posledních letech ignoruje ruské zájmy a odmítá vést dialog na základě rovnosti, prohlásil... 27.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-27T21:06+0100

2021-12-27T21:06+0100

2021-12-27T21:11+0100

svět

nato

rusko

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/394/57/3945781_0:0:3284:1847_1920x0_80_0_0_692433656a1b159fd7e1a3cc43324c7f.jpg

„Aliance důsledně ignorovala ruské zájmy a vyhýbala se rovnoprávné diskusi o existujících problémech. Například v roce 2009 byl zamítnut ruský návrh na uzavření nové komplexní dohody, která měla upevnit vzájemné bezpečnostní záruky ve světle ochlazení dvoustranných vztahů pod vlivem událostí v Gruzii v roce 2008,“ řekl Fomin.Připomněl, že v září 2017 náčelník generálního štábu Ozbrojených sil Ruské federace Valerij Gerasimov předal předsedovi vojenského výboru NATO Petru Pavlovi řadu návrhů na normalizaci vztahů s Bruselem po vojenské linii.Ruská strana rovněž navrhovala pokračování ve výměně informací o teroristické hrozbě. Fomin zároveň poznamenal, že odmítnutí koordinace akcí s Ruskem bylo jedním z důvodů fiaska NATO v Afghánistánu.Podle jeho slov bylo partnerům také navrženo přesunout výcvikové prostory hluboko do národního území a dále od linie kontaktu mezi Ruskem a NATO. „Odpověď jsme ještě nedostali,“ řekl Fomin.Dodal, že ruská strana podnikala i další kroky k deeskalaci napětí.V rámci tohoto závazku Ministerstvo obrany RF každoročně vyzývá NATO a členské státy bloku, aby vyslaly delegace na Moskevskou konferenci o mezinárodní bezpečnosti, Mezinárodní vojensko-technické fórum Armáda a Mezinárodní armádní hry, ale představitelé bloku tyto akce ignorují, zdůraznil zástupce ministerstva.Uvedl také, že alianci NATO bylo navrženo obnovit v plném rozsahu činnost aparátu hlavního vojenského představitele Ruské federace při NATO a Vojenské styčné mise NATO v Moskvě. V reakci na to Aliance nejen odmítla návrh podpořit, ale také vytvořila podmínky pro další omezení možností ruských diplomatů pracovat v Bruselu, řekl Fomin.V reakci na tyto nepřátelské akce bylo ruské vedení nuceno přijmout rozhodnutí o pozastavení činnosti diplomatické mise při alianci, včetně úřadu hlavního vojenského představitele. V souladu s tím byla ukončena práce Vojenské styčné mise a informační kanceláře bloku v Moskvě, připomněl Fomin.Ruští představitelé podle něj usilovali o zintenzivnění konzultací o tak důležité otázce, jako je použití transpondérů při letech vojenského letectva. Návrh vycházel z iniciativy, kterou předložil finský prezident Sauli Niinistö během jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v červenci 2016.Brusel však diskusi o této otázce protáhl s odkazem na nutnost jejího důkladného prostudování odborníky, a to i v rámci Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), uvedl Fomin. Aliance dosud v této oblasti nepřijala žádné závazky. Navzdory tomu, že ruští piloti létají se zapnutými rozpoznávacími znaky, koaliční vojenské letectvo je stále bez použití transpondérů, konstatoval.Podle jeho slov Ministerstvo obrany Ruské federace neustále nabízelo partnerům, aby na základě bilaterálních dohod v této oblasti organizovali součinnost k eliminaci incidentů v souvislosti s vojenskými aktivitami na moři a ve vzdušném prostoru nad ním. Bylo také navrženo uzavřít v této oblasti společnou dohodu s NATO. „Aliance nepodnikla žádné kroky,“ řekl Fomin.Podle údajů ruského ministerstva obrany se neplánovaného briefingu zúčastnilo 105 zahraničních vojenských atašé a zástupců velvyslanectví ze 65 zahraničních států, včetně 18 osob zastupujících 14 zemí NATO.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211227/ministerstvo-obrany-rf-nato-se-pripravuje-na-rozsahly-konflikt-s-ruskem-17007428.html

rusko

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nato, rusko, usa