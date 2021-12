https://cz.sputniknews.com/20211227/nelze-dal-tolerovat-chovani-zapadu-mzv-rf-promluvilo-o-nebezpeci-nove-raketove-krize-17001139.html

„Nelze dál tolerovat chování Západu. MZV RF promluvilo o nebezpečí nové raketové krize

„Nelze dál tolerovat chování Západu. MZV RF promluvilo o nebezpečí nové raketové krize

Moskva potvrzuje existenci hrozby nové raketové krize, důležité je vážně posoudit návrhy RF ohledně záruk bezpečnosti, řekl v pondělí náměstek ruského ministra... 27.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-27T11:13+0100

2021-12-27T11:13+0100

2021-12-27T11:13+0100

svět

nato

rusko

sergej rjabkov

západ

ministerstvo zahraničních věcí

ukrajina

bezpečnost

raketový potenciál

hrozby

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/550/50/5505021_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_24ad14e7fbccfac859f98203177a17c5.jpg

„Ne, není to moc tvrdé. Mluvil jsem o tom nejednou,“ řekl diplomat v odpovědi na otázku, není-li jeho prohlášení o možnosti hrozby opakování v dnešní situaci raketové krize podobné Karibské moc „tvrdé.“ Přitom zdůraznil, že se Karibská krize „nedá zopakovat v tehdejší podobě,“ včetně proto, že se „lidstvo, včetně Moskvy a Washingtonu, také učí, hromadí zkušenosti v sféře kontroly zbraní.“Náměstek ministra zahraničí rovněž prohlásil, že Moskva má skoncovat s rozšířením NATO na východ a vyloučit možnost vstupu Ukrajiny do Aliance.V odpovědi na otázku, jestli návrhy o zárukách jsou součástí politiky obrození SSSR, Rjabkov řekl, že „návrat do minulosti není možný, čas uplynul.“„Není to otázka sfér vlivu, ale sfér životních zájmů,“ dodal Rjabkov. V komentáři k spekulacím o tom, že se návrhy RF týkají také změny hranic, prohlásil, že „podobné interpretace vylučuje.“„Říkáme naprosto pevně, že žádáme oficiální zrušení rozhodnutí bukurešťského summitu (pozn. NATO) roku 2008 o vstupu Ukrajiny a Gruzie do NATO,“ řekl v rozhovoru pro časopis Mezinárodní život (Meždunarodnaja žizň). Celou činnost Aliance je, podle jeho slov, třeba „vrátit na pozice, jež existovaly ve chvíli podepsání ustavujícího aktu Rusko-NATO.“17. prosince zveřejnilo Rusko návrhy smlouvy s USA a dohody s členskými státy NATO obsahující zejména body o vzájemných zárukách bezpečnosti v Evropě, o nerozmístění raket středního a kratšího doletu v pásmu vzájemného dosahu, a o zřeknutí se dalšího rozšíření NATO, včetně na území bývalých republik SSSR. Rjabkov řekl v interview pro Sputnik, že když NATO a USA nebudou reagovat na požadavek RF o bezpečnostních zárukách, může to způsobit další kolo konfrontace.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211227/v-usa-promluvili-o-prvnim-priznaku-rozpoutani-treti-svetove-valky-17000183.html

rusko

západ

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nato, rusko, sergej rjabkov, západ, ministerstvo zahraničních věcí, ukrajina, bezpečnost, raketový potenciál, hrozby, karibská krize