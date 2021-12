https://cz.sputniknews.com/20211227/od-dneska-plati-nova-covidova-pravidla-tykaji-se-posilujici-davky-a-cizincu-prijizdejicich-do-cr-17000430.html

Od dneška platí nová covidová pravidla. Týkají se posilující dávky a cizinců přijíždějících do ČR

Od dneška platí nová covidová pravidla. Týkají se posilující dávky a cizinců přijíždějících do ČR

Česko od dnešního dne, pondělí 27. prosince, zavádí nová pravidla týkající se koronavirové krize. Platí tedy, že lidé nad 30 let se mohou nechat naočkovat... 27.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-27T09:54+0100

2021-12-27T09:54+0100

2021-12-27T09:54+0100

česko

koronavirus

pravidla

epidemie

ministerstvo zdravotnictví

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1054/71/10547147_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_a21938b736f8860234eb58ebe0a0daee.jpg

Nová pravidla týkající se vakcinace znamenají, že se k vakcíně o měsíc dříve dostane asi 155 000 lidí starších třiceti let. Připomeňme, že dosud tuto možnost měli pouzelidé od 45 let. Osoby mladší třicetilet si pro třetí dávku mohou přijít po půl roce od druhé vakcíny.Dodejme, že odborníci právě třetí dávku považují za zásadní pro zachování ochrany před novou variantou koronaviru. Zatím je proti covidu naočkováno nebo jek vakcinaci registrováno asi 6,9 milionu lidí, tedy přes 64 % z celé populace. Posilující třetí dávku očkování má více než dva miliony z nich.Co se týče druhého opatření, to se soustřeďuje na cizince cestující na území Česka. U nich nově platí, že pokud nemají posilovací dávku vakcíny, od pondělí mu sejí před příjezdem do země absolvovat PCR test. Stejně tak je test povinný i pro turisty ze zemí, které na takzvané mapě cestovatele svítí zeleněa oranžově. Tyto barvy přitom značí nízké, respektive střední riziko nákazy.To ale není vše. Nové pravidlo je platné i procizince, kteří onemocnění covid-19 již prodělali, nebo kteří jsou naočkovaní, ale zatím nedostali třetí posilovací dávku vakcíny. Zároveň se testem musí prokazovat i děti do 12 let. U cizinců ve věku od 12 do 18 let stačí pro překročení hranic dvě dávky očkování.Připomeňme, že pro Čechy při návratu ze zahraničí se pravidla nemění a zůstávají stejná. Testem se nemusí prokazovatani obyvatelé Evropské unie a lidé z mimounijních zemí, kteří mají v Česku přechodný či trvalý pobyt. Dodejme, že důvodem zavedení nových pravidel se staly obavy resortu zdravotnictví týkající se šíření nové varianty omikron. Ta již byla registrována i v Česku a existují další desítky podezření.Za zmínku také stojí, že včera v Česku skončil nouzový stav. Od 25. prosince jsou tedy pravidla mírnější. Například večírky a restaurace jsou omezené pouze počtem hostů u stolu, případně na jedné akci. Pořád platí, že účastníci se musí prokázat dokladem o očkování nebo prodělané nemoci. Testy se v této souvislosti neuznávají.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211227/babis-zeman-je-na-me-po-volbach-nastvany-ve-snemovne-budu-hajit-zajmy-cssd-a-kscm-dodal-expremier-16999911.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirus, pravidla, epidemie, ministerstvo zdravotnictví