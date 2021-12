Porota mezinárodní ceny Khaleda Al-Khateba určila nejlepší práce novinářů ze zón konfliktů

https://cz.sputniknews.com/20211227/porota-mezinarodni-ceny-khaleda-al-khateba-urcila-nejlepsi-prace-novinaru-ze-zon-konfliktu-17009873.html

Televizní síť RT ohlásila vítěze své každoroční mezinárodní ceny nazvané na počest Khaleda al-Khateba.

Mezinárodní cena nazvaná po Khaledovi al-Khatebovi se uděluje celkem ve třech kategoriích:Vítězi letošního ročníku se stali vojenští zpravodajové z Ruska, Spojených států a Jemenu. Uvádíme vítěze v každé z kategorií:Nejlepší dílo z konfliktní zóny: VideoRuský novinář Alexandr Lukjanov, „Řinčící ticho“, televizní kanál Rusko 24.Reportáž z kontaktní linie v Donbasu, kde podle představitelů DLR ukrajinští vojáci stále častěji porušují příměří. Novinář také hovořil s místními obyvateli, kteří obnovují své domy zničené v důsledku ostřelování.Nejlepší dílo z konfliktní zóny: TextAmerický novinář Anuj Chopra, „Boje a krvavé střety v jemenském Maribu“, agentura AFP.Zpráva vypráví o situaci v Maribu, regionu Jemenu bohatém na přírodní zdroje, o který bojují povstalci-húsité a ozbrojené síly země podporované Saúdskou Arábií. Během několika měsíců zuřivých střetů zahynuly v tomto regionu stovky lidí. Občanská válka trvá v Jemenu od roku 2014.Po válce: nejlepší reportáž nebo dokumentární filmJemenská novinářka Rania Abdallah, „Přerušený život“, JEMEN-TV.Krátký dokumentární film vypráví o životech 38 rodin v Jemenu, které byly nuceny opustit své domovy v důsledku válečných akcí. Kvůli nedostatku lékařské péče a nedostatku léků trpí především ženy. Novináři oslovili místní úřady, které pak slíbily, že poskytnou postavám filmu pomoc.Americká novinářka Neha Wadekar, „Bitva v Cabo Delgado: Skrytá válka o přírodní zdroje Mosambiku“, deník The Telegraph.Investigativní materiál je věnován problému radikalizace mládeže v provincii Cabo Delgado na severovýchodě Mosambiku. Mladí lidé, kteří se domnívají, že úřady země omezují přístup obyvatelstva k přírodním zdrojům, se sdružují do teroristických skupin. Oběťmi útoků ozbrojenců na města a vesnice se většinou stávají civilisté.Každý vítěz mezinárodní ceny Khaleda Al-Khateba 2021 obdrží finanční odměnu ve výši přibližně 60 tisíc Kč.Předchozí ročníkyKdyž se soutěž konala první rok (2018), posuzovaly se v ní práce v deseti jazycích z více než 20 zemí. V prvním ročníku byli oceněni soutěžící z Iráku a Irska, jejichž práce pojednávaly o situaci v Iráku a Sýrii poté, co byli vyhnáni teroristé Islámského státu*. Singapurský novinář získal ocenění za zprávu o městě Maravi na jižních Filipínách, které ovládli teroristé.V roce 2019 se laureáty stali zástupci Ruska, USA, Itálie a Indie, kteří rozebírali konflikty v Sýrii, Iráku a Libyi.V roce 2020 získali cenu RT vojenští zpravodajové z Ruska, Sýrie a Indie.Khaled Al-Khateb, po němž je cena nazvána, se ve svých zprávách věnoval bojům syrských vládních sil s teroristy. Novinář byl zabit v důsledku raketových útoků militantů v syrské provincii Homs v roce 2017. Ruský prezident Vladimir Putin podepsal nařízení o vyznamenání Khaleda al-Khateba po jeho smrti. Byla mu tak in memoriam udělena medaile za odvahu, která byla jeho rodině předána na prvním ceremoniálu předávání této ceny.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

