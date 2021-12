https://cz.sputniknews.com/20211227/prenest-se-pres-politiku-a-delat-byznys-dal-ceska-podnikatelka-k-obchodovani-v-rusku--16976522.html

„Přenést se přes politiku a dělat byznys dál.“ Česká podnikatelka k obchodování v Rusku

Moskevská společnost ACM pomáhá českým a slovenským firmám uskutečnit první kroky na ruském trhu. Její zakladatelka Jaroslava Navrátilová v rozhovoru se... 27.12.2021, Sputnik Česká republika

V červenci letošního roku Ministerstvo zahraničních věcí České republiky zvolilo consultingovou společnost ACM, kterou v Moskvě založili čeští rezidenti, pro účast na programu PROPEA. Cílem státního programu je poskytování kvalitních služeb firmám zvažujícím vstup na ruský trh. Při splnění podmínek měli možnost úhrady až 70 % nákladů spojených s právnickými a poradenskými službami při založení firmy v Rusku.Generální ředitelka společnosti Jaroslava Navrátilová v Rusku žije a podniká již 12 let. Během této doby podnikatelka zmapovala místní tržní a legislativní prostředí. Své odborné zkušenosti z podnikání v Rusku a názor na vývoj obchodních vztahů v důsledku covidové pandemie a událostí souvisejících s diplomatickou roztržkou dvou států, uvedla v rozhovoru se Sputnikem.Specifika podnikání v RuskuPaní Navrátilová, mohla byste přiblížit základní specifika místního trhu, na co by měl být připraven český podnikatel v Rusku?Jaroslava Navrátilová: V dnešním světě jsou všechny trhy dost nasycené. Je proto hodně specifické, s jakým produktem jdete na konkrétní trh. Snaha a trpělivost je v Rusku na místě vzhledem k tomu, že ruská legislativa zásadním způsobem ohraničuje podnikání. Jen tak přijít a říct si: „Tady mě máte, chci Vám to všechno prodat“, dnes v Rusku nejde. Málokdy takový přístup pomůže projekt realizovat.Do některých velkých projektů zasahuje také státní politika. Dokonce i menší projekty jsou dnes v Rusku pod tendrem. Ostatně dobrý obchod je vždy o spolupráci, ať už obchodují Němci, Rusové, Američané, vždycky tam musí být vzájemná snaha k porozumění, důvěře a rovnováha v obchodování. Navíc dnes v České republice najít prorusky orientovanou firmu, není jednoduché. A stávající politika tomu nepomáhá. Češi jsou vůči ruskému trhu spíše skeptičtí, a pokud nemají dlouhodobé vztahy a již vyzkoušenou spolupráci s ruským partnerem, tak nemají v dnešní době odvahu vyjít na ruský trh.Navíc každý podnikatel si musí uvědomit, že je na ruském trhu hostem. Trh má svoje specifika a etablovat se na něm je dlouhý proces.V první řadě český podnikatel naráží na komplikovanou legislativu. Doporučuji raději na začátku podnikání nikam nespěchat a mít čas na vyřízení všech byrokratických záležitosti tak, jak mají být. Jako cizinci jsme na ruském trhu pod drobnohledem. Nikdy nevíte, jaké kroky podnikne ruská konkurence. Prioritou je mít „papíry“ v pořádku, i když občas samotný proces zařizování někdy ztrácí logiku, na kterou jsme zvyklí v rámci obchodování v Evropské unii. Ale musíte se podřídit. Myslím, že je to věc, která platí v každém státě. Etablování se na trhu v Rusku stojí čas a peníze na začátku. Pokud je ale vše v pořádku, tak potom samotná realizace projektu by měla být bez legislativních problémů.Rozhodně si nemyslím, že se v Rusku dá podnikat způsobem, že máte manažera v Čechách, který bude do Ruska jezdit na jeden týden v měsíci. Základem úspěchu tedy je, aby česká firma měla v Rusku právní subjektivitu s českým manažerem. Z toho pramení další věc - sehnat management či aspoň hlavního manažera, který je ochotný se do Ruska přestěhovat. Mám osobní zkušenosti, že jakákoliv komunikace na dálku časem vytváří neporozumění. Zejména když se komunikuje v angličtině a ne v ruštině, může dojít ke komunikačnímu šumu a projekt skončí i díky nepochopení stran. Přitom stačí, aby tady byl někdo, kdo se projektu trvale věnuje. To je také pro Rusy záruka, že firma jednoho dne nezmizí.I když dnes žijeme v digitálním světě, pořád je důležité osobní jednání a v Rusku jsou mnohem větší vzdálenosti, než na které jsme zvyklí z Evropy. Například, když letíte na Sachalin, musíte počítat s časovým posunem, časem na cestu tam a zpět, a na jednání. Najít manažery, kteří budou ochotní pracovat v takovém nasazení, a mít vedle toho rodinu, je dnes čím dál tím těžší. Tady vidím velké úskalí pro Čechy, kteří by se do Ruska chtěli stěhovat. Je jich méně a méně, nemluvě o tom, že mladí manažeři, kteří by toto akceptovali, mají bariéru v ruštině, protože umí spíše anglicky.Také dle slov Tomáše Harta, ekonomického diplomata na Velvyslanectví ČR v Moskvě, „investování v zahraničí je spíš maratón než sprint a vyžaduje úsilí, plánování, získávání nových kompetencí, podporu majitelů nebo akcionářů a financujících bank a spoustu další důležitých detailů“. Jedná se o globální pravidlo, nebo má investování v Rusku také své zvláštní rysy?S panem Hartem souhlasím. Je to maraton, který podnikatel skutečně běží od prvního kontaktu přes realizaci až do ukončení projektu. Často se stává, že čeští podnikatelé sklouzávají k nadšení na začátku jednání o projektech. Pro Čechy vidina velkého trhu je velmi lákavá. Někdy je potřeba českým podnikům ukázat, že úspěch může přijít, ale stojí to práci, hodně času a také nemalé investice v porovnání s podnikáním v Evropě. Na to se někdy v tom nadšení na počátku zapomíná.Co stále láká Čechy na ruském trhu?Samozřejmě v první řadě to, že ten trh je obrovský. Nemáte hranice, mezi regiony v Rusku nemáte jazykovou bariéru - všechno je v ruštině. Země má velkou kupní sílu a to je samozřejmě lákavé. Průzkumem ale zjistíte specifika místního trhu a podnikání, které nemusí odpovídat tomu, na co jsme zvyklí v Evropě. První výhoda je především v kvalitě českých výrobků oproti ruským. Je to dlouhodobý problém přístupu k precizní výrobě a myslím si, že ještě dlouho bude.Může české zboží mít oproti ruskému větší výhodu kvůli tomu, že je vyrobeno v zahraničí?Výrobek z Evropské unie určitě tady vždy vzbuzuje pocit, že jde o něco kvalitnějšího, ale nemyslím si, že to musí být vždy pravda. Otázka volby mezi zahraničním výrobkem a místním je hodně individuální. Jde o rovnováhu kvality a ceny. Jsou státy, které jsou v rámci určitého odvětví na špičce především kvůli kvalitě a ruské firmy je upřednostňují. Ale také je tady vnitřní politika, která zase požaduje, aby firmy v subdodávkách upřednostňovaly ve větším rozsahu místní výrobce. Z mého pohledu Rusko dělá v kvalitě mílové kroky kupředu, Zejména v oborech jako je věda a IT technologie si myslím, že jsou celosvětově vysoce konkurenční.V kvalitě hraje určitou roli i mentalita zaměstnanců. Česká republika byla vždy historicky navázaná na Německo, naučili nás určitému pořádku. V Rusku je mentalita taková, že když přijde český manažer a řekne, že musíte dělat servis každý týden, tak to první měsíc dělají každý týden, další měsíc - každých 14 dnů a po roce to je v podstatě jednou za rok. Není to o tom, že by to nechtěli dodržovat, ale mají prostě takový přístup. V potravinářství a v provozech, kde důslednost, poctivost a systémovost je prostě prioritou, tak tam je to těžké. V tom má český podnikatel konkurenční výhodu, ale při zaměstnávání ruského personálu i hodně práce se školením a jejich neustálou kontrolou.Rusko tradičně dodává suroviny pro většinu svých obchodních partnerů. O jaké jiné oblasti výroby/zboží nebo služeb mají čeští podnikatelé v Rusku trvalý zájem?Suroviny jsou jasnou komoditou Ruska a zřejmě vždy budou. Ale Rusové je dnes již zhodnocují na výrobky s mnohem vyšší přidanou hodnotou. Cena surovin se celosvětově neskutečně zvedla. Druhá věc je, že je na trhu některých surovin nedostatek. Pokud dlouhodobě plánujete a přihlédnete i k politické situaci, je logické, že i Rusko v některých strategických oblastech snižuje export do zahraničí. Je to jeho reakce na danou situaci.Jak jsem již uvedla, Rusko patří trvale mezi špičky v technologiích a vědě. Myslím si, že oblast IT patří mezi zajímavé odvětví ve spolupráci s Českem. Rusko má určitě kvalitní vědce a vývojová střediska, kteří mají co nabídnout. V těchto odvětvích je podle mě dlouhodobá spolupráce. Vzdělání technického charakteru – matematika, fyzika, IT, chemie, je tady na velmi vysoké úrovni. Zaměstnanci v těchto oborech jsou určitě také velmi zajímaví pro české firmy, kteří mají takových lidí pořád nedostatek.Mohla byste vyjmenovat regiony, které se těší největšímu zájmu mezi českými podnikateli? Jaký je pro to důvod?Každý region může být zajímavý, když má ekonomické zóny a podpůrné programy pro začátek podnikání. Když si firma udělá průzkum, tak zjistí, jaké jsou její možnosti a výhody v konkrétním regionu. Také si musí ověřit potenciální partnery, umístění výroby a místního průmyslu, případně odběratelů. Firma by si měla celkově zvážit logistiku a dopravu své produkce a suroviny. Samozřejmě v neposlední řadě je i přístup města a státu, jejich podpora pro začínající podnikatele.Proč je letošní rok lepší oproti minulému z hlediska obchoduPodle dostupných údajů Ministerstva průmyslu a obchodu RF za první polovinu roku 2021 vzrostl obchod mezi Ruskem a Českou republikou o téměř 52 procent. Jak lze tento růst vysvětlit? Můžeme se domnívat, že politika neovlivnila obchod? Česko-ruské vztahy se druhým rokem rozvíjejí za doby pandemie. Do jaké míry epidemická situace omezila obchodní kontakty podnikatelů?Jde o to, že porovnáváte loňský rok, kdy byl covid, kdy se vše změnilo, a obchodování se na několik měsíců zastavilo. V jednom období nebylo možné obdržet pracovní povolení a víza, což neskutečně zasáhlo podnikatelskou sféru. Spousta českých podnikatelů se nemohla dostat do Ruska- vypršela jim víza. Nová víza se nevydávala. Skončila pracovní povolení, a když odletěli do Česka, nemohli se vrátit zpátky. Bylo to ze dne na den, není to něco, co by mohli naplánovat a změnit. Některé firmy měly rozjednané projekty a nemohly v nich pokračovat. Porovnávala bych tedy spíše rok 2019 s rokem 2021. Nárůst mezi roky 2020 a 2021 je pouze proto, že v roce 2020 přišel covid a někde se projekty zastavily i na půl roku . Koncem loňského roku se nová legislativa pro cizince stabilizovala. I když z české strany pro ruské podnikatele to je ještě pořád značně omezené.Cestování je také spojeno s očkováním. Přitom evropské očkování neplatí v Rusku a ruské očkování naopak neplatí v Evropě. To znamená, že podnikatelé, kteří pendlují mezi Ruskem a Českem by se zřejmě museli očkovat na střídačku evropskou a ruskou vakcínou. Což je neskutečné a nechápu, že to po tolika měsících nikdo nevyřešil.V roce 2017 zatím největší delegace podnikatelů v čele s prezidentem České republiky Zemanem navštívila Ruskou federaci. Delegace se zúčastnily dvou obchodních fór v Moskvě a Jekatěrinburgu. Pokračuje zahájená spolupráce v tento okamžik?Vím, že ta mise byla. I když jsem nebyla účastníkem, byla jsem na zahajovacím programu na ambasádě. Na váš dotaz by měl odpovídat spíše organizátor mise. Já osobně nemám žádné aktivní kontakty na účastníky této mise a ani nikdo z mých klientů se mise neúčastnil.Podpora zahraničního podnikání českou vládouMinisterstvo zahraničních věcí ČR pravidelně přispívá rozvoji zahraničních obchodních vztahů, např. i pomocí projektu PROPEA, kterého se zúčastnila Vaše společnost ACM. Jak hodnotíte přínos tohoto projektu?Program je určitě přínosem pro české podnikatele hlavně při vstupu na ruský trh. V první řadě by měl zamezit tomu, aby český podnikatel narazil na služby z ruské strany, které by byly neadekvátní nebo neprofesionální. Službu nabízí v rámci programu moje firma společně s ruskými dodavateli, se kterými dlouhodobě spolupracuji a můžu se zaručit za kvalitu této služby. S klientem osobně komunikuji já v češtině a mám pod kontrolou celý proces poskytování služby.PROPEA pomáhá firmám s počáteční investicí na ruském trhu, ať už se jedná o založení ruské dceřiné společnosti, marketingový průzkum, právní, auditorské či konzultační služby.Program je vytvořený správně, má smysl. Funguje v několika další státech ve světě. Za půl roku se povedlo zapojit do programu tři firmy a tím vyčerpat rozpočet na dané období. Myslím si, že byl pro účastníky přínosem. S některými spolupracuji i po ukončení projektu, takže předpokládám, že to je známkou vzájemné spokojenosti. Pokud se to povede příští rok otevřít znovu, může to být zajímavé i ve spolupráci s Českým domem, který nabízí zázemí pro české firmy.Vývoj česko-ruského obchodu v budoucnuV dubnu 2021 po zveřejnění výsledků vyšetřování výbuchů na muničních skladech v obci Vrbětice byl přijat zákon zakazující účast ruských firem ve strategických odvětvích českého průmyslu, konkrétně v jaderné energetice. Jak moc tato zpráva ovlivnila celkové podnikatelské klima?Myslím si, že proces jako takový podnikání nezasáhl. Zasáhla nás ale změna v počtu diplomatů jak na jedné, tak na druhé straně. Toto mělo totiž značný dopad hlavně pro podnikatele se zázemím v Českém domě. Zůstali bez určité podpory ambasády a zázemí Českého domu bylo na začátku pod velkým otazníkem. Jistou dobu se nevědělo, zda se Český dům zavře, nebo zůstane aspoň v základním provozu. Na začátku byla mezi podnikateli určitá panika. Myslím, že jsme dnes všichni rádi, že Českým dům našel řešení a v rámci možností zachoval své služby spojené s pronájmem bytů a kanceláří. Nedovedu si představit, že by názory, které zaznívaly ve smyslu zavřít naši ambasádu a služby převést například na německé velvyslanectví, mohly být realizovány.Chtěla bych věřit tomu, že politika za nějakou dobu povede k tomu, aby se situace narovnala, protože diplomaté, kteří tady zůstali, teď v podstatě nejsou schopni vést podpůrné podnikatelské programy v rozsahu jako dříve. A bohužel se domnívám, že to teď není ani jejich zadání. Dopad těchto změn samozřejmě zbrzdil také covid, kvůli kterému se také omezila činnost konzulárního oddělení.Podnikatelská podpora české ambasády a spolupráce s podnikatelskou sférou, byla za poslední roky na velmi dobré úrovni. Je škoda, že po tolika letech se všechno najednou změnilo. Na druhou stranu musím říct, že podnikatelé, kteří mají zavedený byznys, fungují dál. Noví podnikatelé už vstup na ruský trh za dané situace více zvažují.Jaká je Vaše předpověď ohledně obnovení dřívější úrovně spolupráce mezi státy?Momentálně nová vláda není úplně nakloněná rozvoji česko-ruských vztahů. Myslím si, že podnikání v Rusku nebude jednoduché. Na druhou stranu za roky, co jsem tady, jsem si všimla, že každý ekonomický propad chvíli trvá a pak znovu dojde k růstu. Myslím si, že to stojí na lidech a pokud budeme chtít aspoň na podnikatelské bázi vztahy vylepšit, tak to má smysl.Podmínky pro podnikání mají všichni cizinci v Rusku stejné. Nemění se ruská legislativa jen pro Česko, ale pro všechny cizince.Co v tomto směru podle Vás může udělat Rusko? Je to zapotřebí, aby se Rusko víc angažovalo v tomto směru?Pokud by Rusko mělo zájem, aby se proces vyřizování pracovních povolení pro cizince z Evropské unie zjednodušil, bylo by to prospěšné. Vidím možnosti spolupráce ruských a českých institucí, jako jsou například hospodářské komory, aby malá a střední firma z Česka mohla překonat místní bariéry. Dále bych spíše apelovala na angažovanost české strany. Připravit podporu vstupu, jako například program PROPEA, aby se česká firma lépe etablovala na ruském trhu. A samozřejmě pokusit se nastavit vzájemné vztahy tak, aby ambasády zase mohly fungovat a aktivně podporovat podnikatelské dění mezi Ruskem a Českem.V Moskvě mají čeští podnikatelé výborné zázemí. Česká ambasáda a hlavně Český dům pořád nabízí podporu v takovém rozsahu, jakou v jiných státech český podnikatel nenajde. Pořád mohou české firmy najít obchodní partnery, trh je nesmírně zajímavý, ale nic vám nespadne do klína. O své zkušenostmi se můžou podělit v Klubu českých podnikatelů, který se snaží v současné složité době podpořit podnikatele sdělováním nových informací a aktuálních zkušeností z praxe.Většina českých podnikatelů bojuje s vyřizováním víz do Česka pro ruské partnery. To je dnes asi největší problém. Bohužel systém je nastavený tak, že ruský partner může dostat vízum na základě výjimky ministerstva, pod které patří česká firma. Těchto povolení se bohužel neuděluje tolik, kolik se podá žádostí. Spoustě firem se žádosti zamítají.Věřím, že se to zlepší stejně, jak jsem to zažila dřív, v jiných krizových situacích. Najdou se cesty, ustálí se to. Podnikatelé to přijmou, zase si na to zvyknou, naučíme se v tom chodit a poběží to dál. Je to otázka času. V první řadě je důležité nerezignovat na danou situaci. Jakmile čeští podnikatelé opustí svá místa na ruském trhu, místo nich přijdou podnikatelé z jiných států. Dostat se potom zpátky na ruský trh bude hodně těžké.

