„Přístup neobjektivních lidí z bruselské ČT.“ Vláda je dobrá, špatní jsou Češi? Fridrichová perlí

Novinářka ČT Nora Fridrichová chce, aby vláda po vzoru okolních států začala zpřísňovat opatření. Češi se podle ní nebudou chovat zodpovědně. Diskutující na... 27.12.2021, Sputnik Česká republika

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) odmítá razantní zpřísňování protikoronavirových opatření a apeluje na osobní odpovědnost každého. Tvář pořadu 168 hodin na ČT Nora Fridrichová si ale myslí, že to skončí tragicky. Opatření je podle ní nutné zpřísňovat jako v dalších zemích.S pochopením od uživatelů, kteří jsou již covidem zjevně znaveni, se ale příliš nesetkala. Přísná opatření minulé vlády ostatně již i tak platí. Jedná se například o povinnost očkování či prodělání nemoci při vstupu do restaurací i řady provozoven služeb.Připomeňme, že ministr Válek chce, aby se lidé chovali odpovědně a apeloval, aby během svátků nepořádali v soukromí bujaré akce a nesetkávali se ve velkém počtu. Nová vláda Petra Fialy se rozhodla, že o prodloužení nouzového stavu, který skončil o sobotní půlnoci, nebude Sněmovnu žádat.Evropou i Českem se mezitím šíří velmi nakažlivá mutace koronaviru omikron. Navzdory tomu se denní případy nákazy v Česku snižují. V neděli bylo zaznamenáno 2 011 pozitivních případů covidu. Před týdnem to bylo 3 741. Klesá i počet hospitalizovaných pacientů. V nemocnicích je s covidem-19 nyní 2 943 osob. Z toho je v těžkém stavu 660 osob.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

