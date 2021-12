https://cz.sputniknews.com/20211227/skutecna-carevna-ruska-krasobruslarka-se-svlekla-na-lede-na-pisen-britney-spears-fanousci-jasaji-17003264.html

Skutečná carevna! Ruská krasobruslařka se svlékla na ledě na píseň Britney Spears. Fanoušci jásají

Pětadvacetiletá ruská krasobruslařka Jelizaveta Tuktamyševová předvedla vzrušující vystoupení na ruském šampionátu v Petrohradu. Sportovkyně tančila na píseň... 27.12.2021, Sputnik Česká republika

Video zveřejnila na YouTube ruská televizní stanice První kanál.Tuktamyševová se objevila na ledě s koláči na tácu a pohostila komentátory, a poté předvedla striptýz. A i když to není poprvé, co krasobruslařka tento tanec prezentuje, jelikož poprvé ho ukázala v roce 2018 v Kanadě, bujaré emoce u diváků stále převládaly.„Liza má všechno: krásu, inteligenci, profesionalitu, šarm, humor, sexualitu! Skutečná císařovna!“ píšou fanoušci na YouTube.„Je nádherná, sexy, umí se prezentovat a i přes svou dospělost se nebojí konkurovat mladým bruslařkám. Za tohle ji zbožňuji,“ napsala jedna žena do komentářů.„Liza jako vždy dokonale rozpálila halu a nás fanoušky z obrazovek. Šikulka,“ dodala další fanynka.„Tohle je rock 'n' roll na ledě! Miluji Lizu pro její šarm, půvab, krásu, neuvěřitelné umění a zběsilou energii, kterou sdílí s veřejností. Kdykoli sleduji její výkony, nálada se mi okamžitě zvedne! Kéž by ještě jela na olympiádu,“ poznamenala ještě jedna komentátorka.Jelizaveta Tuktamyševová obsadila na ruském šampionátu sedmé místo (224,40), a proto se nemohla kvalifikovat na Olympijské hry 2022.Podle výsledků dvou programů na ruském šampionátu získala Kamila Valievová zlatou medaili, Alexandra Trusovová obsadila druhé místo a na třetí příčce se umístila Anna Ščerbakovová.Jelizaveta TuktamyševováJelizaveta Tuktamyševová je mistryní světa a Evropy 2015, ale také zakladatelkou nového vzrušujícího trendu „svlékání“ krasobruslařek. Na podzim roku 2018 Tuktamyševová předvedla hvězdný výkon během Grand Prix Skate Kanada, když si během vystoupení svlékla bundu a ukázala černé spodní prádlo a zahájila to, co je nyní považováno za „undressing trend“. Zahraniční krasobruslaři dokonce spustili na Twitteru flashmob se svlékáním na ledě s hashtagem #Tuktikchallenge.Letos se krasobruslařka stala tváří březnového čísla časopisu Maxim.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

2021

