„Šlechetný čin.“ Marešovi dojali fanoušky k slzám, když podali pomocnou ruku tam, kde je to třeba

„Šlechetný čin.“ Marešovi dojali fanoušky k slzám, když podali pomocnou ruku tam, kde je to třeba

Oblíbený český moderátor a příležitostný zpěvák Leoš Mareš opět ukázal, že má dobré a velké srdce, kde se najde spousta místa i pro zvířátka. Zejména ta bez... 27.12.2021, Sputnik Česká republika

O tom, že Mareš spolu se svou těhotnou manželkou Monikou a syny zavítal do Útulku Tábor, kde je nadšeně vítali nejen tamnípsíci, informoval na svém instagramovém účtu.A ozval se i samotný útulek. Leoš nejprve nasdílel jejich krátkou odezvu, která zněla: „Moc děkuji za Vaši rodinnou návštěvu. Fotografie na FBi insta už jsem přidala. Věřím, že Vaše osobnost Rejíčka vystřelí mezi velké množství lidí a třeba tam ten pravý domov konečně bude. Děkuju za tuhle Vaši tradici. Opatrujte se.“Následně se příspěvek objevil i na instagramovém účtu Útulek Tábor: „Úžasným vánočním překvapením pro nás byla návštěva Leoše Mareše s rodinou v našem útulku. Každý rok v tento den navštěvují a obdarovávají nějaký útulek a my si nesmírně vážíme, že letos to byl ten náš. Děkujeme za jejich nádhernou vánoční tradici a jsme moc vděční, že jsme letos mohli být její součástí. A nebyla by to návštěva v útulku, kdyby se nesetkali s naším posledním z bílých bohů, který stále čeká na své pravé doma. Rejíček jim ukázal, jak se taková argentinka umí parádně mazlit a jak moc by potřeboval už domů. Re si užil jejich návštěvu stejně jako my. Děkujeme za milou návštěvu, štědrý dar i parádní pomazlení Rejíčka.“O zážitky z návštěvy se následně ve stories podělila i Leošova manželka Monika. I ta se s pejskem, který hledá domov, hezky pomazlila.Kromě útulku a pejsků v něm návštěvu Marešových, a také dobrý skutek, ocenili i jejich sledující. Mnozí psali, že je to dokonce až dohnalo k slzám.A pozitivních reakcí přibývalo: „Úžasné, loni jste hodně pomohli Šmudlině v Tachově. Děkuji za pejsky.“Jiní dokázali ocenit i to, že Leoš je příkladem pro své syny. „Milý Leoši, děláte pro své kluky to nej… Krásný příklad…“ zaznělo.Velká část uživatelů pak souhlasila s tím, že je to opravdu krásná tradice. „Šlechetný čin,“ psali také lidi.Dost uživatelů myslelo i na to, aby pejsek našel nový domov. A přáli mu to.Některým by se ale líbilo, kdyby pejsek žil po boku Leoše. Spolu jim to totiž opravdu slušelo.Podobný názor přitom zastávalo mnoho z nich: „RE…je nádherný pejsek. K vám by se hodil, Leoši.“Leoš a Monika MarešoviLeoš Mareš je český moderátor rádia Evropa 2, herec a zpěvák. Moderoval show Talentmania, pěveckou soutěž Česko Slovenská Superstar, dále například X Factor či Hlas Československa. V minulém a nynějším ročníku SuperStar usedl do křesla poroty. Monika Marešová (rozená Koblížková) se narodila v roce 1981 a pracovala jako stylistka a módní redaktorka, například v časopise Story.Pár se seznámil v roce 2015 na svatbě svých kamarádů – stylisty Filipa Vaňka a Antonína Petrskovského. O pár let později o tom Leoš dokonce složil píseň, kterou věnoval Monice k narozeninám.V roce 2018 se vzali a 14. října 2021 manželé oznámili,že čekají na přelomu února a března první společnédítě. Leoš má již dva syny, Jakuba a Matěje, z předchozího manželství s Monikou Poslušnou.Leoš a Monika spolu často točí a sdílí vtipná videa, kterými pak společně baví uživatele Instagramu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

