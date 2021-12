https://cz.sputniknews.com/20211227/umrti-fotbalisty-sokovalo-chorvatsko-incident-pripomina-pripad-slovaka-sadeckeho-pisi-media-17009668.html

Úmrtí fotbalisty šokovalo Chorvatsko. Incident připomíná případ Slováka Sádeckého, píší média

Dne 19. prosince třiadvacetiletý fotbalista klubu NK Nehaj Marin Čačič zkolaboval na hřišti během tréninku. Jak se později zjistilo, chorvatský obránce měl infarkt, v jehož důsledku upadl do kómatu a následně byl převezen do nemocnice. Chorvatský sportovec zemřel čtyři dny poté, co se lékaři bezúspěšně snažili zachránit jeho život.Smrt SádeckéhoSlovenská média v souvislosti s tímto tragickým incidentem připomněla obdobný případ z konce října, kdy hokejista Boris Sádecký zkolaboval během zápasu nadnárodní soutěže IHL v rakouském Dornbirnu a pět dnů nato zemřel v nemocnici. Až několik opakovaných vyšetření prokázalo, že Boris Sádecký měl v den kolapsu lehký zápal srdečního svalu. „Tak lehký a nevýrazný, že ani sám nevěděl, že něco s jeho srdcem není v pořádku,“ uvádí rodina.Srdeční zápal nejspíše způsobil zástavu srdce. Co ale způsobilo onen zápal, zůstává záhadou. Lékaři vyloučili nákazu covidem-19. Hokejista však byl očkován proti koronaviru a v minulosti bylo potvrzeno, že v ojedinělých případech mohou některé vakcíny způsobovat srdeční problémy.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

