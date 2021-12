https://cz.sputniknews.com/20211227/v-rusku-probiha-kontrolni-montaz-telesa-jaderneho-super-reaktoru-16999591.html

V Rusku probíhá kontrolní montáž tělesa jaderného super reaktoru

V Rusku probíhá kontrolní montáž tělesa jaderného super reaktoru

Těleso budoucího víceúčelového výzkumného jaderného reaktoru na rychlých neutronech MBIR nejvýkonnějšího na světě nyní prochází kontrolní montáží. V rozhovoru... 27.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-27T08:29+0100

2021-12-27T08:29+0100

2021-12-27T08:29+0100

svět

rusko

rosatom

jaderné objekty

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/809/25/8092538_0:221:3071:1948_1920x0_80_0_0_c6d8d8d08001fea7f9cf83f8eb1f14db.jpg

„Těleso reaktoru je dnes v závěrečné fázi, probíhá kontrolní montáž. Během této operace se definitivně prověřuje dosažení projektovaných geometrických parametrů všech částí a potvrzuje se práceschopnost reaktoru,“ řekl.Zmiňme, že těleso bylo vyrobeno podnikem holdingu Atommaš (Volgodonsk, Rostovská oblast). Nejsložitější byla práce s prvky z tenkých listů z nerez oceli s velmi tvrdými požadavky ohledně přesnosti, sdělil generální ředitel.Takové reaktory jako MBIR se budují jednou za 50 let, je to skutečně unikátní produkt, poznamenal Nikipelov. Připomněl, že předcházející výzkumný reaktor na rychlých neutronech BOR-60 byl uveden do provozu ve Vědeckovýzkumném ústavu jaderných reaktorů (NIIAR) před více než půlstoletím.MBIR o tepelné kapacitě 150 megawattů se buduje v ústavu NIIAR (jednotka Rosatomu) v Dimitrovgradě Uljanovské oblasti. Uvedení do provozu se očekává v druhé polovině dvacátých let. Předpokládají, že reaktor zabezpečí jaderné odvětví moderní a technologicky dokonalou výzkumnou infrastrukturou na půlstoletí dopředu.Unikátní technické charakteristiky MBIR umožní vyřešit velké spektrum výzkumných úkolů, včetně souvisejících s odůvodněním výroby nových konkurenceschopných a bezpečných energetických zařízení. Možnosti vykonání experimentálních výzkumů se přitom mnohonásobně zvýší.Na základě MBIR se plánuje založení mezinárodního výzkumného střediska, v jehož rámci budou zahraniční účastníci moci vykonat své pokusy. Tím potvrdí Rusko své přední postavení v světové jaderné sféře do konce nynějšího století.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211221/rosatom-zacal-stavet-sesty-blok-jaderne-elektrarny-kudankulam-v-indii-16936173.html

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, rosatom, jaderné objekty