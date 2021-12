https://cz.sputniknews.com/20211227/vyzkousejte-tento-babiccin-trik-s-kostkou-cukru-a-vase-ovocne-knedliky-budou-mit-vzdy-uspech-17006265.html

Vyzkoušejte tento babiččin trik s kostkou cukru a vaše ovocné knedlíky budou mít vždy úspěch

Vyzkoušejte tento babiččin trik s kostkou cukru a vaše ovocné knedlíky budou mít vždy úspěch

Tvarohové knedlíky patří mezi jedno z nejoblíbenějších a nejlepších národních jídel! Knedlíky v sobě totiž spojují dvě úžasné suroviny – tvaroh a jahody... 27.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-27T18:22+0100

2021-12-27T18:22+0100

2021-12-27T18:22+0100

zdraví

potraviny

sladkostí

jídlo

recept

cukr

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/17003169_0:107:2000:1232_1920x0_80_0_0_787d6f89c32c55d98051d0216a337bb9.jpg

Už ve slavné kuchařce hoteliéra Šroubka z první republiky se psalo, že „v létě se jídelní lístky specializují na meruňkové a višňové knedlíky, jimž žádný tuzemec ani cizinec neodolá“. U Šroubka se dělaly z tvarohového těsta s máčenou žemlí a do meruňky se dovnitř místo pecky dávala kostka cukru. Nahoře se potom už nepřislazovaly.Proč zrovna kostka cukru? Kostka cukru má v knedlících velmi jednoduché a praktické využití. Umisťuje se především do meruněk, švestek, ale například i do blum. Stačí dát do knedlíku celé vámi zvolené ovoce a místo pecky vložit kostku cukru.Nabízíme vám rychlý a jednoduchý recept na dokonalé tvarohové knedlíky, které si zamilují opravdu všichni. Nebudete se ani stačit divit, jak se po nich zapráší.Na lahodné knedlíky si připravte tyto suroviny:Jaký tvaroh na knedlíky vybrat? Někteří kuchaři používají tvaroh spíše tvrdší. Lze ale použít i ten ve vaničce. Pokud bude těsto řidší, přidejte mouku, aby se z těsta daly tvarovat knedlíky. Ze všeho nejdříve si vyklepněte vejce do mísy, přidejte vanilkový cukr, kůru a vše vyšlehejte nebo metličkou promíchejte. Následně přidejte tvaroh a opět důkladně míchejte či šlehejte.Následně přidejte krupičku, špetku soli pro zvýraznění chuti a mouku. Míchejte nebo si pomozte kuchyňským robotem a zadělejte těsto. Pokud je řídké, přidejte mouku a uložte ho do lednice, přibližně na jednu až dvě hodiny. Po uplynulé době vytáhněte těsto a vyválejte z něj plát široký cca čtyři milimetry. Dále pomocí širšího hrnku vykrojte kolečka, umístěte doprostřed celou meruňku či švestku a do ovoce vložte kostku cukru. Zamotejte, vytvořte knedlíky a napusťte si velký hrnec vodou. Jakmile začne voda vřít, vložte do ní knedlíky a vařte přibližně pět minut. Po uplynulé době vytáhněte jeden knedlík a ochutnejte, zda jsou všechny dovařené.Co dát nahoru?Když meruňky nebo švestky zabalíte do knedlíků, vyzkoušejte na ně nový oříškový krém. Budete potřebovat 150 gramů natural kešu oříšků, které namočíte na čtyři hodiny do vody. Poté je slijte a přidejte k nim do misky šťávu z půlky citronu, 50 mililitrů vody a velkou lžíci medu. To všechno pak rozmixujte tyčovým mixérem na hladký krém na knedlíky.Jako variantu omáčky k borůvkovým knedlíkům (a nejen k nim) smíchejte 250 gramů měkkého tvarohu, 100 gramů bílého cukru, dvě lžíce moučkového cukru a dvě lžíce rumu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

potraviny, sladkostí, jídlo, recept, cukr