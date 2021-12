https://cz.sputniknews.com/20211227/ziskejte-zlate-pecene-brambory-pomoci-sikovneho-triku-od-sefkuchare-oceneneho-michelinskou-hvezdou-16991628.html

Získejte zlaté pečené brambory pomocí šikovného triku od šéfkuchaře oceněného Michelinskou hvězdou

Tento chytrý recept od britského šéfkuchaře Toma Kerridge vám pomůže získat dokonale křupavé pečené brambory s hvězdou Michelin pro nejdůležitější jídlo roku – 27.12.2021

Tom Kerridge v rozhovoru pro iNews odhalil tento chytrý trik, který mohou domácí kuchtíci použít při výrobě pečených brambor a který je zbaví stresu z vánočních příprav.Budete potřebovat:Postup přípravy:Tom Kerridge je anglický kuchař, se svou ženou Beth Cullen-Kerridge otevřel v roce 2005 hospodu The Hand & Flowers a za rok získal svou první michelinskou hvězdu. V seznamu za rok 2012 získal druhou michelinskou hvězdu. Tom pak pokračoval v otevření druhé hospody v Marlow, The Coach, která také získala michelinskou hvězdu. Nedávno Tom otevřel The Butcher's Tap (řeznictví a hospoda pod jednou střechou) a svou první londýnskou restauraci otevřel v roce 2018 v Corinthia Hotel London.Jako šéfkuchař se objevil v kulinářských show Great British Menu, MasterChef a Saturday Kitchen a nedávno stál v čele své vlastní série How to Lose Weight For Good a Top of the Shop, obě pro BBC.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

