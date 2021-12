Zklamání! Noví ministři umí anglicky asi jako Schillerová. Nezvládnou jednání, budou mít tlumočníky

https://cz.sputniknews.com/20211227/zklamani-novi-ministri-umi-anglicky-asi-jako-schillerova-nezvladnou-jednani-budou-mit-tlumocniky-17005251.html

27.12.2021

I přes všemožné sliby byli nakonec do vlády dosazeni ministři, kteří se nemohou spolehnout na svou znalost angličtiny, která by jim umožnila neformální jednání na vrcholné úrovni, například v Bruselu. Podle Hospodářských novin má nedostatečnou nebo žádnou znalost angličtiny až pět ministrů.Řeč je například o ministryni obrany za ODS Janě Černochové či ministrovi financí Zbyňkovi Stanjurovi. Ti sice deklarují znalost polštiny, ale anglicky umí málo. Spoléhají tak na to, že na půdě EU sáhnou po možnosti využít služby tlumočníka.Na svou obranu uvedla, že se dokáže domluvit polsky a pasivně umí také rusky.A vyjádření přišlo i od Stanjury, který se úrovní své znalosti angličtiny nijak netajil.S ostatními jazyky je na tom stejně jako Černochová. Hovořil o ruských znalostech z dob komunistického školství. „A vzhledem k místu mého bydliště mám i pasivní znalost polštiny,“ dodal.Nejsou však jediní, kdo jsou se znalostí cizích jazyků takzvaně „na štíru“. Držitelem certifikátu o dosažení jazykové znalosti není ani ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.A služby tlumočníka hodlá využít i ministr kultury Martin Baxa (ODS).Naopak, dobrou znalost angličtiny potvrdili ministryně pro vědu a výzkum Helena Langšádlová, ministr školství Petr Gazdík a ministr zahraničí Jan Lipavský. Pokud jde o ministra vnitra Víta Rakušana, ten jako vystudovaný germanista hovoří německy.Zbytek ministrů dotaz na znalost cizích jazyků raději ponechalo bez komentáře. Novinám se tak nepodařilo zjistit, jak je na tom napříkladministr dopravy Martin Kupka, ministr spravedlnosti Petr Blažek či ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek. K věci se vyjádřila i mluvčí ministryně pro životní prostředí Anny Hubáčkové, podle které„se paní ministryně domluví“.Stávající premiér Petr Fiala, který sám umí dobře anglicky a německy, se k celé záležitosti nijak nevyjádřil.Před volbami přitom koalice Spolu mluvila následovně: „Profesionálně a zodpovědně připravíme české předsednictví EU na podzim 2022. Zaručíme, že každý člen vlády bude ovládat alespoň jeden cizí jazyk, kterým se bez problému domluví.“A Piráti se STAN dodávali: „Budeme důsledně vyžadovat znalost světových jazyků u ministrů a náměstků.“ Nicméně, „skutek utek“…Angličtina jako číslo jednaZa zmínku stojí, že právě znalost angličtiny je pro ministry klíčová. Tvrdí to i Petr Kaniok z Masarykovy univerzity, který je autorem knihy o českém předsednictví EU z roku 2009.Není tedy divu, že neznalost jazyků může na mezinárodní půdě státníkovi způsobit nemalé trable.Závěrem doplňme, že angličtina bude velmi důležitá při blížícím se předsednictví Česka v EU. Připomeňme také, že pracovními jazyky EU jsou angličtina, němčina a francouzština. Úředními pak všechny jazyky členských zemí.Reakce uživatelůI když Fiala zatím nereagoval, uživatelé na sociální síti si komentář neodpustili.A i další měli podobný pohled na věc: „Čekal jsem změnu. Bohužel mazat med kolem huby umí všichni.“Pár uživatelů dokonce nechápavě psalo, co od vlády mohli lidé asi tak čekat jiného...Některé ale tato informace pobavila. „Předsednictví bude velká legrace,“ smáli se.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

