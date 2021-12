https://cz.sputniknews.com/20211228/5000-bazantu-se-stane-obeti-ptaci-chripky-na-hodoninsku-svs-zacala-s-likvidaci-17019564.html

5000 bažantů se stane obětí ptačí chřipky na Hodonínsku. SVS začala s likvidací

V Hovoranech na Hodonínsku se ve voliérovém chovu objevila ptačí chřipka. Z tohoto důvodu musela Státní veterinární správa (SVS) začít s likvidací 5 000... 28.12.2021

česko

česká republika

ptačí chřipka

ptáci

nákaza

státní veterinární správa

Proběhlo podrobné vyšetření vzorků, které ukázalo, že se zde vyskytuje vysoce patogenní vir H5N1, který může být přenosný na člověka.Obce, které se nacházejí ve vzdálenosti tří kilometrů od zasaženého chovu, musí sepsat všechnu drůbež a ptactvo. Také by měli dbát na to, aby se ptáci nedostali ven do okolí a nesmí se konat žádné výstavy drůbeže.Ke zjištění nákazy v tomto chovu došlo poté, co majiteli uhynulo 1 000 bažantů z celkového počtu 6 000. Zbytek ptáků musí být zlikvidován.Ptačí chřipka v EvropěEvropa se potýká se stále narůstajícími případy ptačí chřipky. Ta se vyskytuje jak u volně žijících ptáků, ale také v chovech. Česká republika zaznamenala jen v prosinci několik ohnisek. Například v Ústeckém kraji na Litoměřicku se musí vyhubit 188 000 slepic, v Rybářství Nové Hrady v jižních Čechách bylo vybito 1 500 hus. Když sečteme celý rok, bylo nutné v České republice zabít čtvrt milionu drůbeže právě kvůli ptačí chřipce.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

česká republika

česká republika, ptačí chřipka, ptáci, nákaza, státní veterinární správa