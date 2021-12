https://cz.sputniknews.com/20211228/buh-ji-dal-vsechno-kerndlova-oslnila-verejnost-svymi-krivkami-17007040.html

„Bůh jí dal všechno.“ Kerndlová oslnila veřejnost svými křivkami

„Bůh jí dal všechno.“ Kerndlová oslnila veřejnost svými křivkami

Česká zpěvačka Tereza Kerndlová se čas od času na sociální síti podělí o provokativní a sexy fotografii. Stalo se tak i tentokrát, kdy se na jejím Instagramu... 28.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-28T06:38+0100

2021-12-28T06:38+0100

2021-12-28T06:38+0100

celebrity

instagram

fotografie

tereza kerndlová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1044/94/10449460_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_0c43edf8ed18f6522eb5498c88df4cc4.jpg

O tom, že je Tereza jednou z nejvíce sexy zpěvaček na české scéně, rozhodně není pochyb. Je snem nejednoho muže. A není divu. Má krásnou tvář, dlouhé nohy, štíhlou postavičku a bujné poprsí. Zkrátka sex symbol, jak má být.Kerndlová si je dobře vědoma toho, že je kočka, a tak nemá problém se odhalit. Možná i proto na svůj profil nasdílela jeden archivní snímek, z níž přechází zrak.Tereza svou fotografii z roku 2018 okomentovala následujícím hashtagem: #CoTiMobilVyplivne. A vypadá to, že se fanouškům pořádně podlomila kolena.Jiní však byli odvážnější a dali najevo, že by chtěli vidět více: „A co tak fotečka bez horního dílu?“Mnozí také podotýkali, že je Tereza „žena snů“. „Bůh jídal všechno,“ míní pánové.Lidé také ocenili její křivky, zejména poprsí. „Aby ti neutekly z chlívku,“ laškovali lidé.Tereza KerndlováTereza Kerndlová je česká zpěvačka, která začala zpívat se skupinou Black Milk. Již v roce 2002 skupina získala Českého slavíka v kategorii Objev roku, ale v roce 2005 se dívčí kapela rozpadla.Následně pokračovala ve své kariéře sólově. Je známá takovými singly jako Přísahám, Presumpce neviny či Schody z nebe a další. Dokonce reprezentovala Českou republiku na Eurovizi 2008, kde se svou písní Have some fun obsadila 18. místo. V roce 2018 vydala novou desku, která nese název S Tebou.Co se týče soukromého života, Kerndlová je již několik let šťastně zadaná. S partnerem René Mayerem je lze považovat za jeden z nejšťastnějších párů českého showbyznysu. Mají za sebou totiž více než 15 let vztahu. René Mayer je o 16 let starší, pracuje jako podnikatel a z prvního vztahu má syna. Se zpěvačkou zatím děti nemají.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211227/skutecna-carevna-ruska-krasobruslarka-se-svlekla-na-lede-na-pisen-britney-spears-fanousci-jasaji-17003264.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

instagram, fotografie, tereza kerndlová