Chystáte se slavit silvestra v restauraci? Od zítřka začínají platit přísnější opatření

Podle zpřísněných opatření budou moci usedat u jednoho stolu v restauraci maximálně čtyři osoby, výjimka bude platit pro členy stejné domácnosti. Když se jedná o velký stůl, určený pro deset a více osob, může za ním sedět více lidí, ale pouze za podmínky, že mezi skupinami nejvíce 4 osob bude rozestup minimálně 1,5 metru. Zde také platí výjimka pro členy jedné domácnosti.Pro vstup do restaurace nestačí negativní test, je zapotřebí ukázat potvrzení o očkování nebo prodělané nemoci. Tato opatření budou platit zatím do 2. ledna.Opatření se dotknou také silvestrovských večírků. Počty účastníků večírku nesmějí překročit číslo 50. Jedná se tak o spolkové, taneční i jiné podobné akce, na nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě.Co se týče hromadných a kulturních akcí, těch se od středy bude moci účastnit maximálně 1000 sedících osob. Akce, na kterých se nesedí u stolu, byly omezeny na 100 osob. I v tomto případě je nezbytné předložit potvrzení o očkování nebo prodělané nemoci. Organizátoři akcí budou covidové certifikáty prověřovat pomocí aplikace k načtení QR kódů.Třetí dávkaVčera v České republice začala platit další pravidla, týkající se třetí dávky očkování a přijíždějících turistů. Podle změn mají právo na třetí dávku vakcíny lidé nad 30 let již po pěti měsících od ukončené vakcinace. Cizinci bez posilovací dávky musejí před vstupem do ČR podstoupit PCR test. Stejně tak je test povinný i pro turisty ze zemí, které na takzvané mapě cestovatele svítí zeleně a oranžově. Tyto barvy přitom značí nízké, respektive střední riziko nákazy. Nové pravidlo je platné i pro cizince, kteří onemocnění covid-19 již prodělali, nebo kteří jsou naočkovaní, ale zatím nedostali třetí posilovací dávku vakcíny. Zároveň se testem musí prokazovat i děti do 12 let. U cizinců ve věku od 12 do 18 let stačí pro překročení hranic dvě dávky očkování.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

