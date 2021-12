https://cz.sputniknews.com/20211228/dosavadni-sefka-trikolory-duveru-volicu-ziskat-nedokaze-rajchl-slape-zahradnikove-na-paty-17014996.html

„Dosavadní šéfka Trikolóry důvěru voličů získat nedokáže". Rajchl šlape Zahradníkové na paty

„Dosavadní šéfka Trikolóry důvěru voličů získat nedokáže“. Rajchl šlape Zahradníkové na paty

28.12.2021

Při podzimních volbách do Sněmovny hnutí Trikolóra neuspělo a spolu se Soukromníky a Svobodnými získali pouze 2,76 % hlasů. V čele hnutí Trikolóra stojí Zuzana...

Hnutí Trikolóra bylo založeno okolo exposlance Václava Klause mladšího. Ten však na jaře oznámil, že v politice končí z osobních důvodů a jeho místo tedy od března zaujala právě Majerová Zahradníková.Uvádí, že bývalou poslankyni má rád jako člověka, ale zároveň uvádí, že:Na konci ledna by se měl konat sjezd a Rajchl uvádí, že má několik krajských nominací, aby mohl o předsednictví bojovat. Myslí si, že na této pozici bude úspěšný, jelikož hodlá dělat systematickou práci, a ne „sebeuspokojující výkřiky na sociálních sítích”.Kdo je Jindřich Rajchl?Jindřich Rajchl pochází z Hradce Králové a je známou tváří pro fanoušky NFL, jelikož spravuje největší stránku, která se zabývá tímto sportem ve střední Evropě. Rajchl daroval hnutí Trikolóra 1,4 milionu korun. Když se konaly volby do Sněmovny, za paní Majerovou Zahraníkovou byl dvojkou pražské kandidátky.Co se týká jeho dřívější práce, mezi léty 2009-2013 zaujímal pozici místopředsedy Fotbalové asociace (FAČR) a byl členem marketingové komise UEFA. Od roku 2004 až do roku 2013 byl v čele zastoupení sázkové kanceláře bwin.com v ČR a SR. V současné době se věnuje vlastní advokátní kanceláři.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

