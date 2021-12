https://cz.sputniknews.com/20211228/izrael-zautocil-na-latakii-v-blizkosti-ruske-letecke-zakladny-hmimim-17012785.html

Izrael zaútočil na Latákii v blízkosti ruské letecké základny Hmímím

Izrael zaútočil na Latákii v blízkosti ruské letecké základny Hmímím

Izraelská vojska ostřelovala Latákii, v jejíž blízkosti se nachází ruská letecká základna Hmímím, oznámila syrská státní televize. 28.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-28T09:18+0100

2021-12-28T09:18+0100

2021-12-28T09:19+0100

svět

sýrie

útok

izrael

hmímím

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0c/14456061_0:88:3085:1823_1920x0_80_0_0_10afc71d6c5444c1d7ad635407802516.jpg

„Dnes ráno kolem 3:21 (2:21 SEČ) podnikl izraelský nepřítel letecký útok raketami ze strany Středozemního moře západně města Latákie, cílem útoku bylo překladiště kontejnerů v obchodním přístavu,“ oznámila televizní stanice.Podotýká se, že v místě útoku došlo k požáru, který způsobil značné materiální škody.Podle informací televizní stanice byly pro odražení útoku nasazeny syrské systémy PVO.Byl to už druhý útok izraelských vojsk na přístav v Latákii v posledním měsíci. Při předchozím útoku střely také zasáhly obchodní část přístavu, a začal tam požár. Mezi oběma zeměmi nejsou diplomatické vztahy, od okamžiku svého založení jsou ve válečném stavu. Damašek a Tel Aviv mají mnohaletý územní konflikt kvůli Golanským výšinám. Izraelští vojáci nejednou útočili na objekty v Sýrii, a odůvodňovali to snahou zabránit tomu, aby se moderní zbraně dostaly do rukou nepřítele. Jde v první řadě o libanonské hnutí Hizballáh, které bojuje v tomto regionu na straně Bašára Asada, a je kontrolováno Teheránem. Damašek se nejednou obrátil na Radu bezpečnosti OSN se žádosti zapůsobit na Tel Aviv, aby přestal se systematickým porušením svrchovanosti Sýrie, protože to ohrožuje stabilitu celého regionu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

sýrie

izrael

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sýrie, útok, izrael, hmímím