Karel Gott ovládl Netflix. Nestačil na něj ani krvavý hit Hra na oliheň

Karel Gott ovládl Netflix. Nestačil na něj ani krvavý hit Hra na oliheň

Netflix nedávno přidal do svého repertoáru dokument o zesnulém zpěvákovi Karlu Gottovi, který nese název KAREL. Fanoušci Karla Gotta se pustili do sledování a... 28.12.2021

Když se životopisný dokument Karel objevil v kinech, získal obrovský počet fanoušků. Po uvedení na Netflixu se tak nedalo očekávat nic jiného. Diváci se jen hrnuli.Josef Malinský, který je moderátorem skupiny Netflix tipy CZ/SK uvedl, že Karla porazil pouze Leonardo DiCaprio.V pozadí tedy zůstávaly hity jako je například Emily v Paříži, Hra na oliheň, Papírový dům, Nejkrásnější hádanka, Chlapec, kterému říkají Vánoce, Gump – pes, který naučil lidi žít nebo také Zpátky do divočiny.Následujících několik dnů si Karel držel druhou příčku. O toto místo ho připravila druhá série polského fantasy seriálu Zaklínač. Přesto však zůstává tento životopisný dokument více než oblíbeným filmem.O dokumentu KARELFilm Karel dává divákům možnost nahlédnout do soukromí světově známého českého zpěváka Karla Gotta. Režie se ujala Olga Malířová Špátová, která s Karlem strávila celý rok. Nutno říci, že Karel byl při natáčení velmi upřímný a dal možnost nahlédnout do osobního až intimního života. Karel však přidal také svůj humor a nadhled. Režisérka nechtěla natočit film o jeho slavné kariéře, ale o Karlovi jako obyčejném člověku, který rád maluje, je milující manžel a táta. Film tedy obsahuje snímky nejen z jeho vystoupení, ale především z jeho domácího prostředí. K tomu se řadí jeho dům v Praze, jeho chalupa, ale tak vesnice, kde trávil dětství. Díky filmu Karel si můžeme společně s Karlem Gottem projít místa, která ovlivnila jeho život. Karel ukazuje také skrytá zákulisí koncertů, jeho rodinný život a soukromí, které si za normálních okolností velmi střeží. Prostřednictvím filmu se tak dostáváme do jedinečného filmového portrétu, který je plný nečekaných vzpomínek.Premiéra filmu se konala 7. října 2020.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

