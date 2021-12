https://cz.sputniknews.com/20211228/meteorologove-avizuji-pestre-srazkove-pocasi-ledovka-muze-komplikovat-dopravu-17015912.html

Meteorologové avizují pestré srážkové počasí, ledovka může komplikovat dopravu

Čeští meteorologové varují před silnou ledovkou. Mrznoucí déšť a silná ledovka může komplikovat situaci na Českomoravské vrchovině a v Podkrušnohoří. Platí to... 28.12.2021, Sputnik Česká republika

Pro velkou část území až do středečního odpoledne existuje riziko tvoření slabší ledovky. Informuje o tom Český hydrometeorologický ústav.Meteorologové avizují velmi pestré počasí, co se týče srážek.Meteorologové varují před silnou ledovkou od 16:00 do půlnoci pro Vysočinu, oblasti Dačice a Jindřichův Hradec v Jihočeském kraji a také celý Ústecký kraj. Výjimku představuje pouze Děčínsko. Naopak ledovka zatím nehrozí ve velké části západních a jižních Čech a také většině území Zlínského kraje.V této souvislosti meteorologové apelují na lidi, aby byli opatrní v souvislosti se zvýšeným rizikem nehod a úrazů. Týká se to zejména chodců a řidičů. Kromě toho existuje také možnost elektrických výpadků, zásobování a zdravotnických služeb. Meteorologové také upozorňují, že se můžou lámat namrzlé větve stromů.Ledovka je jev, který doprovází mrznoucí déšť nebo mrholení. Vzniká tehdy, kdy déšť dopadá na chladnou zem, větve stromů a také elektrická vedení. Voda, která dopadá na promrzlou plochu, zamrzne, a vytvoří průhlednou vrstvu ledu s hladkým povrchem. V porovnání s náledím je ledovka čirá a téměř vždy zcela hladká. Může vznikat nejen na silnicích, ale i na jiných plochách.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

