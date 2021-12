https://cz.sputniknews.com/20211228/na-mzv-rf-promluvili-o-poradu-dne-nadchazejicich-jednani-s-usa-17012140.html

Na MZV RF promluvili o pořadu dne nadcházejících jednání s USA

Na MZV RF promluvili o pořadu dne nadcházejících jednání s USA

Rusko sdělilo USA své úvahy ohledně pořadu dne jednání o zárukách bezpečnosti, ve Washingtonu se ale mluví o nějakých abstrakcích, je třeba se soustředit na... 28.12.2021, Sputnik Česká republika

Agentury France Presse a Reuters oznámily dříve s odvoláním na představitele Bílého domu, že jednání Ruska a USA se budou konat 10. ledna, konzultace RF a NATO 12. ledna a 13. ledna se uskuteční schůzka představitelů RF s OBSE. Podle tvrzení amerického úředníka budou jednání věnována „kontrole zbrojení a Ukrajině“.„Vycházíme z toho, že projednávat se mají návrhy předložené ruskou stranou – návrh dvoustranné smlouvy o zárukách bezpečnosti s USA a návrh mnohostranné dohody s NATO. To je pořad dne, a na to se musíme soustředit. Kvůli tomu zahajujeme jednání, a kolegové ve Washingtonu by měli vycházet právě z toho,“ dodal.Rusko zveřejnilo 17. prosince návrhy smlouvy s USA a dohody s členskými státy NATO, do nichž byla zařazena mj. ustanovení o vzájemných zárukách bezpečnosti v Evropě, o nerozmístění raket středního a krátkého doletu v dosahu druhé strany, a odmítnutí dalšího rozšiřování NATO, mj. díky bývalým republikám SSSR. Jak prohlásil v rozhovoru pro Sputnik náměstek ministra zahraničních věcí RF Sergej Rjabkov, nezareagují-li NATO a USA na požadavek záruk bezpečnosti pro RF, může to přivést k dalšímu kolu konfrontace.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

