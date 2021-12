https://cz.sputniknews.com/20211228/nase-zeme-nase-hrdost-bakalonovinare-pobourilo-motto-ceskych-hokejistu-na-ms-junioru-17015639.html

Naše země, naše hrdost? Bakalonovináře pobouřilo motto českých hokejistů na MS juniorů

Novinář z Respektu Marek Švehla se na svém účtu na Twitteru pustil do českých hokejových juniorů. Příčinou byl slogan o hrdosti ke své zemi, který mají hráči... 28.12.2021, Sputnik Česká republika

Za tento příspěvek si v komentářích vysloužil spoustu kritiky. Například moderátor Jiří Kalemba se hráčů zastával.„A to jako na tu zemi, kde se třeba ve 4 letech naučili bruslit a strávili asi milion dní na trénincích, nemůžou být hrdí? A jak přesně se jinde získává poctivost při tréninku? Do těch 15 to flákali nebo jak?“ reagoval Kalemba.„Do těch 15 let to většinou trénují trenéři po práci a víceméně zadarmo. Tak je logicky férové se na ně vykašlat a napsat tam díky Švédsko, Finsko a Kanado,“ reaguje Martin Bali-Jenčík.Někteří uživatelé také upozorňují, že to heslo určitě nevymysleli hokejisté.„To je mi jedno, kdo ho vymyslel. Oni pod ním sedí,“ reaguje Švehla.„A co byste tam dal vy?“ ptá se další uživatel.Podobný dotaz má i další uživatel.Jiní zase tvrdí, že hokejisté nemůžou za to, v jakém systému vyrůstají.Zmiňme, že i druhé utkání na juniorském mistrovství světa v Kanadě skončilo pro české hokejisty prohrou. Tentokrát hokejisté podlehli slabšímu soupeři Německu se skóre 1:2 v prodloužení. Další utkání čeká české juniory ve středu večer se suverénním Finskem, které má na svém kontě již dvě vítězství.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

