https://cz.sputniknews.com/20211228/nekteri-do-dvou-svetru-a-bundy-soukalova-s-partnerem-temer-do-naha-voda-ma-grady-pochvaluji-si-17018407.html

Někteří do dvou svetrů a bundy, Soukalová s partnerem téměř do naha. „Voda má grády,“ pochvalují si

Někteří do dvou svetrů a bundy, Soukalová s partnerem téměř do naha. „Voda má grády,“ pochvalují si

Bývalá česká biatlonistka a moderátorka Gabriela Soukalová spolu se svým partnerem Milošem Kadeřábkem posilují imunitu, a ne ledajak, ale otužováním v ledové... 28.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-28T23:31+0100

2021-12-28T23:31+0100

2021-12-28T23:31+0100

celebrity

instagram

gabriela koukalová

otužování

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/04/16050803_0:19:1200:694_1920x0_80_0_0_78f2d7a3a1ea4f22d14112425303fc0b.jpg

Ve světě zuří koronavirus a lidé po celém světě se snaží vyhnout nákaze. Co může být lepší na posílení imunitního systému, než otužování. Touto cestou se vydala i dvojice Gabriela Soukalová se svým partnerem, kteří si to podle všeho hezky užívají. Svědčí o tom poslední fotografie, která se objevila na instagramovém účtu čerstvé maminky a bývalé profesionální sportovkyně.Na snímku je vysmátá Gábi pouze v plavkách a čepici, její partner však odhodil všechny zábrany a vytasil se úplně nahý. Široké úsměvy na tvářích svědčí o tom, že se jim to snad i líbí.Podle všeho je otužování opravdu v módě.„Jééé budeme dělat primáckou otužovací akci, je nás tu hodně koukám,“ praví jedna ze sledujících.Další poznamenávají, že to dvojici opravdu sluší.„Vy jste oba tak super, samý úsměv,“ připojuje se další.„Vypadá to jako hodně legrace,“ zní dál.Ne všichni by si však na takové otužování troufli, některým uživatelům je zima jen při pohledu na fotku.Nejšťastnější však vypadá sama Soukalová.„Vám to tak sluší Gábi, je vidět, že jste opravdu šťastná,“ zní dál.Gabriela SoukalováGabriela Soukalová je bývalá česká reprezentantka a dvojnásobná stříbrná medailistka z Olympijských her 2014 v Soči v biatlonu. V roce 2017 se stala prvním biatlonistou, který vyhrál českou anketu Sportovec roku v kategorii jednotlivců, a popáté se umístila v elitní desítce nejlepších českých sportovců.Poslední závody absolvovala na jaře 2017, v další sezóně nestartovala kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům a ke sportu se nevrátila ani v následujícím ročníku. V květnu 2019 oficiálně oznámila ukončení své sportovní kariéry.Co se týče jejího soukromého života, v září 2020 Soukalová potvrdila, že se rozvádí. Jako partneři se s manželem, podle jejích slov rozešli již před několika měsíci a žádost o rozvod tak byla jen formalitou.V současné chvíli je Gábina šťastná s novým partnerem. Na začátku března navíc pár oznámil radostnou novinku, že čekají prvního potomka. V září 2021 se jim narodila dcera Izabela Gabriela.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211228/spadla-na-ledu-ale-jako-by-se-nic-nestalo-lucie-bila-pokracuje-v-koncertech-i-s-ortezou-17012951.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

instagram, gabriela koukalová, otužování