O tom sní každé dítě. Zdroj prozradil, co královští potomci dostali k Vánocům

O tom sní každé dítě. Zdroj prozradil, co královští potomci dostali k Vánocům

US Weekly uvádí, že William a Kate měli brzký začátek Vánoc, protože osmiletý princ George, šestiletá princezna Charlotte a tříletý princ Louis se probudili v 5 hodin ráno, aby zkontrolovali, zda Santa Claus navštívil jejich domov.Podle týdeníku se Kate a William vyhýbají přílišnému rozmazlování dětí, ale o Vánocích toto pravidlo narušují.George údajně dostal k Vánocům kempovací soupravu, která se skládá ze stanu, vysílaček a baterky. Zatímco jeho bratr Louis dostal prolézačku. Jejich sestra Charlotte jako dárek dostala dětskou videokameru. US Weekly také dodává, že děti byly nadšené, že rozbalily několik her a knih.Vévoda z Cambridge obšťastnil svou ženu krásným náramkem, neboť chtěl „udělat tyto Vánoce extra zvláštními“, uvedl zdroj.Kate údajně uvařila tradiční vánoční jídla včetně plněné krůty s pečenými bramborami a dalšími přílohami. Vévodkyně byla také údajně zaneprázdněna v kuchyni a připravovala se svými dětmi tři dezerty. Pomohla dětem péct čokoládové vánoční poleno i jablečný koláč a vyzdobit perníkovou chaloupku svými oblíbenými sladkostmi.Podle US Weekly, její dovednosti dekorování přišly vhod i jinde, použila své tvůrčí schopnosti, aby ozdobila stůl svíčkami, jehličnatými větvemi a šiškami.Zatímco královská rodina se nemohla shromáždit s dalšími příbuznými jako obvykle, vévodové z Cambridge se údajně zúčastnili videohovoru s jejím Veličenstvem, stejně jako s princem Charlesem a několika dalšími královskými příbuznými.Dříve Kate Middletonová na svém instagramovém účtu zveřejnila statusy, věnované její účasti na vánočních akcích ve Westminsterském opatství.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

