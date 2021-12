„Pokud vyhrajete, budou na ČT (Moravec a spol.) ‚skákat z okna.‘“ Reakce na Babišův obytňák

„Pokud vyhrajete, budou na ČT (Moravec a spol) "skákat z okna" Dnešní vládnoucí koalice, ale dluží prezidentský post "svému" Rychetskému. K tomu pár politiků-zkrachovalců (Topolánek, Kalousek..) bude to hodně těžké..Ale bojím se, že se budou opakovat volby z USA..Kdy se pod rouškou "demokracie" vypnuli počítače na čtyři hodiny. Aby ten co vyhrával byl po spuštění diskvalifikován..No ať tak či tak.. Voliči rozhodnou, i když i to se dá "politicky" obejít.. Byla by dobrá sranda, kdyby k tomu všemu šel do voleb lídr Milionu keců Minář aneb Pirátů Bartoš...To už by byla šaškárna a neúcta k prezidentskému úřadu..Za mne už hlas máte!!!! A to nejsem volič ANO!!!!, zní od Miroslava Končitíka.