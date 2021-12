https://cz.sputniknews.com/20211228/premier-morawiecki-polsko-nehodla-uzavrit-uhelny-dul-a-elektrarnu-turow-na-hranicich-s-ceskem-17017811.html

Premiér Morawiecki: Polsko nehodlá uzavřít uhelný důl a elektrárnu Turów na hranicích s Českem

Premiér Morawiecki: Polsko nehodlá uzavřít uhelný důl a elektrárnu Turów na hranicích s Českem

Polsko nehodlá uzavřít uhelný důl a uhelnou elektrárnu Turów na hranicích s Českou republikou, uvedl v úterý na tiskové konferenci polský premiér Mateusz... 28.12.2021, Sputnik Česká republika

V květnu bylo oznámeno, že soud EU na žádost České republiky nařídil Polsku, aby okamžitě zastavilo veškeré práce na dole Turów. Česká strana proti plánovanému rozšíření dolu protestovala, protože by to mohlo snížit hladinu podzemní vody, způsobit problémy se zásobováním vodou v okolí a poškodit životní prostředí.A 20. září soud EU nařídil Polsku, které jeho rozhodnutí nikdy neplnilo, aby platilo 500 000 eur denně jako pokutu, dokud nebude těžba v dole zastavena.Polský premiér zároveň doufá, že rozhovory s Českou republikou na téma Turów budou pokračovat v lednu příštího roku.Spor o důl TurówNa konci května soud vyhověl české žádosti a vydal předběžné opatření, ve kterém Polsku nařídil „bezodkladné pozastavení“ těžby. To vláda ve Varšavě odmítla. Od 20. září proto Polsku naskakuje pokuta půl milionu eur denně, v přepočtu 12,7 milionu korun.Varšava zatím tvrdí, že pokutu platit nebude. Evropská komise už avizovala, že v pravý čas vyzve Polsko k úhradě pokuty, která má směřovat do unijního rozpočtu. Ve hře je i možnost odečtení peněz z unijních prostředků směřujících do Polska.Polští odboráři ze svazu Solidarita pokutu i pozastavení těžby v Turówě odmítají a mají za to, že unijní soud ve věci nemá pravomoc rozhodovat. V Lucemburku chtějí odevzdat petici, která označuje rozhodnutí soudu za „bezprecedentní pokus přivlastnění si kompetencí, které nepředpokládají smlouvy, na kterých je založená EU“.Dne 26. září polský premiér Mateusz Morawiecki oznámil varšavské návrhy na vyřešení situace s dolem. Jedná se podle něj o finanční podporu Polska obyvatelům příhraničních regionů České republiky při realizaci projektů souvisejících s čištěním vody, výstavbou protihlukových bariér a dalšími investicemi. Je bez pochyb, že daný spor velmi narušil česko-polské vztahy.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

