Při rychlém oživení ekonomiky došlo ze strany USA k chybě

28.12.2021

Kvůli nakažlivějšímu kmeni si více zaměstnanců bralo nemocenskou, spotřebitelé zůstávají doma a letecké společnosti jsou nuceny rušit stovky letů.Dle odhadů poradenské společnosti Pantheon Macroeconomics v prvním čtvrtletí roku 2022 vzroste HDP v USA o 3 % místo očekávaných 5 %. Agentura Moody's Analytics naopak snížila svou prognózu z 5,2 % na 2,2 %.Již dříve v prosinci šéf amerického Federálního rezervního systému (Fed) Jerome Powell uvedl, že výskyt kmene omikron a nárůst počtu koronavirových infekcí představují riziko pro ekonomiku USA. Podle odhadu amerického ministerstva práce činila meziroční inflace v USA na konci listopadu 6,8 %. To je nejvyšší hodnota za posledních 39 let, od roku 1982.Federální rezervní systém zase oznámil, že brzy zruší záchranné programy, aby omezil inflaci. Investoři očekávají, že regulátor v prosinci sníží objem nákupů tržních aktiv ze 120 miliard USD na 90 miliard USD, aby mohl na jaře začít zvyšovat úrokové sazby.Česká ekonomika v roce 2022Na celém světě se na růstu ekonomiky podepsal zimní nárůst případů covid-19. Ekonomy to tedy přinutilo, aby snížili svá očekávání v oblasti růstu ekonomiky, a to jak v USA tak po celém světě. Podniky mají vysoké absence svých zaměstnanců a spousta lidí zůstává doma, aby se nenakazili koronavirem.V České republice se předpokládá, že ekonomika dosáhne 4 % a reálné mzdy porostou. Je zde však velká obava z nárůstu cen materiálů a energií a v důsledku pandemie jsou také špatné dodávky a vývoj.Dle názoru Josefa Jaroše, předsedy představenstva Asociace malých a středních podniků, je více reálný růst okolo 3 %. Že porostou reálné mzdy také potvrzuje, ale myslí si, že tempo bude pomalejší. Také zdůraznil nedostatek pracovníků.Myslí si, že firmy čekají, co se bude dál dít. Velká část má obavy z platební neschopnosti, nízkého odbytu, špatného dodavatelského řetězce, politických překážek a zvyšujících se cen vstupů.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

