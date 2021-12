https://cz.sputniknews.com/20211228/pujde-cesky-velvyslanec-v-madarsku-na-koberecek-z-mzv-zni-slova-o-spine-17020386.html

Půjde český velvyslanec v Maďarsku na kobereček? Z MZV zní slova o špíně

Půjde český velvyslanec v Maďarsku na kobereček? Z MZV zní slova o špíně

Lipavský podrazil nohy premiérovi? Vypadá to tak, že předseda vlády Petr Fiala není zatím schopný krotit nové nájemníky Černínského paláce. Lipavským ovládané... 28.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-28T19:20+0100

2021-12-28T19:20+0100

2021-12-28T19:20+0100

názory

maďarsko

miloš zeman

petr fiala

jan lipavský

v4

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/16922240_0:327:1066:927_1920x0_80_0_0_9fba90bacf2fab53f104c2fe164cb46d.jpg

O co jde? O skandální výrok nového náměstka ministra zahraničí Martina Dvořáka. Tento bývalý diplomat a politik hájící barvy Starostů a nezávislých, kteří byli v předvolební koalici právě s Piráty, se v médiích ukázal ve velmi sporném světle.Dvořák byl jedním z kandidátů na ministra zahraničí. Křeslo nedostal. Tak se alespoň snaží být radikálnější než jeho šéf Jan Lipavský. A proto se opřel do Visegrádské čtyřky a především do Maďarska.Nepřijde vám to, drazí čtenáři, příliš diplomatické? Tak si poslechněte, co říkal Dvořák o Visegradu předtím.„Měli bychom si velmi jasně do budoucna udělat pořádek v tom, kdo je náš přítel a s kým máme dělat dohromady zahraniční politiku a společné projekty. Značka V4 už to prostě bohužel není. Pod značkou V4 se dneska v Evropě skrývá kdejaké svinstvo, které provádí buď pan Orbán, případně polská vláda. Nemám nic proti regionální spolupráci, ale nálepka země, která s Polskem a Maďarskem odmítá respektovat základní demokratické principy, třeba že vyšetřovací orgány nebo tajné služby mají být nezávislé, to v Maďarsku už dávno nefunguje," prohlásil Dvořák před volbami v pořadu Aréna Jaromíra Soukupa.Polská vláda je svinstvo? Maďarská jakbysmet? Měli bychom si udělat pořádek v tom, kdo je náš přítel? Ještěže Martin Dvořák nesedí na ministerstvu obrany. Jinak by asi poslal Pandury šířit havlovskou demokracii k našim sousedům.A liberální novinář z týdeníku Respekt Marek Švehla poukázal na jinou věc. „Zvláštní pocit, když v rádiu vysvětluje uznávaný světový politolog, že Maďarsko už není svobodná a demokratická země, a vy víte, že váš nový premiér, taky politolog, tomu samému Maďarsku vyjadřuje sympatie a umravňuje jeho kritiky, že jsou zaslepení ideologové," napsal na Twitteru Švehla. Teď se dostáváme k podstatě věci. Není to ani měsíc, co Piráti a jím ideově blízcí lidé ovládli ministerstvo zahraničí. A začali se projevovat. Nejen, že jejich výroky odporují dosavadní zahraniční politice naší republiky. Tyto výroky odporují programovému prohlášení vlády. A také zahraniční orientaci předsedy vlády. Tomu předsedovi vlády, který se zaručil panu prezidentovi Zemanovi, že bude držet ministerstvo zahraničí zkrátka.Nabízí se několik variant. Buď je Petr Fiala slabý premiér a není schopný postavit do latě Lipavského a jeho tým, nebo sbírá argumenty proto, aby za pár měsíců vypoklonkoval Piráty z vlády.O nediplomatickém výroku náměstka ministra zahraničí Sputnik hovořil s politologem Tomášem Doležalem.„Jde v podstatě o útok na programové prohlášení nové pětikoaliční vlády a rovněž tak i o útok na křehkou dohodu mezi premiérem Fialou a prezidentem Zemanem, která umožnila jmenování Jana Lipavského ministrem zahraničních věcí a jejíž součástí byla i garance strategického spojenectví České republiky v rámci formátu tzv. V4, tedy se Slovenskem, Polskem a Maďarskem.Dvořákovo prohlášení je jednoznačným útokem na jednoho z těchto partnerů a nebude se líbit nejen jeho maďarským kolegům, ale i mnoha jeho českým kolegům, včetně členů české vlády. Jde jednoznačně i o faux pas ministra Lipavského respektive Pirátské strany a hnutí STAN, kteří prosadili jmenování pana Dvořáka politickým náměstkem ministra zahraničních věcí a hned při první příležitosti jej naprosto neuhlídali resp. z jeho excesu (zatím) nevyvodili patřičné důsledky," míní politolog.Nepopírají tato slova vládní program, kde V4 patří k prioritě? I premiér Fiala má k Maďarsku blízko. To vypadá na první konflikt uvnitř vlády.„Může tomu tak zcela jistě být. Vzhledem k vánočnímu času z onoho prohlášení prozatím žádný větší vnitrovládní konflikt nevznikl, nikdo relevantní na něj zatím nereagoval. Ale velmi pravděpodobně ještě není všem dnům konec. A je prakticky jisté, že tento Dvořákův výrok neunikl prezidentu Zemanovi," říká pan Doležal.Porušuje výrok znějící z ministerstva zahraničí dohodu mezi premiérem a panem prezidentem? Fiala se zavázal Černín krotit.„Dvořákův výrok zcela jednoznačně směřuje proti jedné z největších priorit prezidenta Zemana v oblasti zahraniční politiky, kterou je priorita našich mezistátních vztahů v rámci formátu V4, a kterou prezident požadoval, se souhlasem premiéra, zachovat i v programu a činnosti nové vlády.O porušení dohody mezi prezidentem a premiérem zatím plně nejde, tak by tomu bylo až v případě, kdyby Petr Fiala na Dvořákovy výroky nijak nereagoval a nezasáhl. To by prezident republiky za porušení této dohody, oprávněně, považovat mohl," říká politolog Tomáš Doležal.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211221/lipavsky-na-kratkem-reminku-jeho-pole-pusobnosti-bude-omezene-skodit-ale-muze-16932391.html

maďarsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alena Novotná

Alena Novotná

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alena Novotná

maďarsko, miloš zeman, petr fiala, jan lipavský, v4