https://cz.sputniknews.com/20211228/slovensky-ministr-financi-matovic-vytahuje-spinu-prozradil-koho-chtela-prezidentka-v-cele-vlady-17016887.html

Slovenský ministr financí Matovič vytahuje špínu. Prozradil, koho chtěla prezidentka v čele vlády

Slovenský ministr financí Matovič vytahuje špínu. Prozradil, koho chtěla prezidentka v čele vlády

Pro nikoho není tajemství, že vztahy mezi slovenským ministrem financí Igorem Matovičem a ministrem hospodářství Richardem Sulíkem z SaS nejsou zrovna dobré... 28.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-28T15:45+0100

2021-12-28T15:45+0100

2021-12-28T15:45+0100

slovensko

koalice

richard sulík

igor matovič

marek krajčí

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/16614682_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_54af5a96a74f1eaef954739a770728ca.jpg

Terčem kritiky byla slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a slovenská ministryně Mária Kolíková. Lídr hnutí OĽaNO a bývalý premiér Matovič se v rozhovoru pro TA3 vrátil také k vládní krizi z března roku 2021, která vyústila ve výměnu na postu slovenského premiéra.Matovič se pořádně pustil do hnutí SaS.Pak se vrátil k bývalému ministru zdravotnictví Marku Krajčímu, který skončil ve své funkci.„Když Marek prošel celou tou torturou, ostatní burcovali proti němu. Ríša byl dokonce schopný jít na protest proti své vlastní vládě, ale neřeknou to, že Markovi vůbec nepomáhali. Nikdo se nedíval do zrcadla, nikdo se nedíval na Sputnik jako na dobrý úmysl, čekali na pád vlády,“ zavzpomínal Matovič.Nezůstalo to však pouze při tom. Kvůli odvolání Krajčího z funkce si je dokonce předvolala i prezidentka Čaputová. „Tak jsem se jí zeptal, aby mi řekla důvod, proč by Marek Krajčí měl odstoupit. Ona se jen tak symbolicky podívala přes okno do prezidentské zahrady a řekla: ,Protože ulice si to přeje’,“ uvedl Matovič.Další kritika byla pak namířena na ministryni spravedlnosti Kolíkovou.„Od začátku jsem Márii Kolíkové kryl záda. Byla první na ráně, která měla po smrti Milana Lučanského (bývalý policejní prezident, pozn. red.) odstoupit, protože to bylo svým způsobem i její selhání systému, který měla na starosti. Ona se také jen tak bez příčiny rozhodla bojovat proti Markovi Krajčímu a pak i proti mně,“ zmínil se dál Matovič.Pak dodal tajemství, o kterém prý jen málokdo ví: „Je to veřejné tajemství, ale Mária Kolíková byla součástí té představy Prezidentského paláce o úřednické vládě. Měla tam hrát klíčovou roli, předpokládám, že to proto i vycházelo z těchto zištných důvodů. Velmi intenzivně se chodila do Prezidentského paláce domlouvat o tom, jak povalit svoji vlastní vládu,“ prozradil Matovič.V rozhovoru pro slovenskou tiskovou agenturu TASR se Matovič zmínil i o tom co bude se současným ministrem zdravotnictví Vladimírem Lengvarským.Podle Matoviče jeho setrvání ve funkci bude jasné po odeznění koronavirové vlny, která se očekává v souvislosti s novou variantou omikron. Podle Matoviče Lengvarský podcenil očkovací kampaň, doplnil, že jsou faktory, za které ministr zdravotnictví nemůže.Problémové vztahy Sulíka a MatovičeSlovenský ministr financí Igor Matovič okomentoval své vztahy s Richardem Sulíkem. Podle bývalého premiéra jeho strana, stejně jako další dva členové vlády, měli možnost vyhnout se nutnosti jít do koalice se stranou Svoboda a Solidarita v čele s Richardem Sulíkem, ale promarnili ji. Podle jeho slov existovala možnost se takovému vývoji vyhnout, kdyby OĽaNO záměrně nepozastavila svou předvolební kampaň týden před volbami. Matovič tvrdí, že to udělal pro to, aby neuškodil potenciálním koaličním partnerům, kteří se nemuseli dostat přes pětiprocentní bariéru a mohli se tak ocitnout mimo Národní radu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211227/italske-manzelstvi-matovice-expremier-prozradil-ze-propasl-sanci-zbavit-se-sulika-ted-toho-lituje-17004254.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koalice, richard sulík, igor matovič, marek krajčí