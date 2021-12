https://cz.sputniknews.com/20211228/spadla-na-ledu-ale-jako-by-se-nic-nestalo-lucie-bila-pokracuje-v-koncertech-i-s-ortezou-17012951.html

Spadla na ledu, ale jako by se nic nestalo. Lucie Bílá pokračuje v koncertech i s ortézou

Spadla na ledu, ale jako by se nic nestalo. Lucie Bílá pokračuje v koncertech i s ortézou

V pondělí a úterý měla Lucie Bílá naplánovaný ve svém divadle recitál s Petrem Maláskem. Bohužel však zpěvačce trošku zatopilo počasí, jelikož spadla před... 28.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-28T10:48+0100

2021-12-28T10:48+0100

2021-12-28T10:48+0100

celebrity

zranění

koncert

zpěvačka

lucie bílá

celebrita

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1098/73/10987307_0:224:1200:899_1920x0_80_0_0_9814c8d03742fe92dc285e126954caeb.jpg

Oblíbená zpěvačka se přiznala, že se jí stal nepříjemný úraz. „Chtěla bych vám říct, dávejte na sebe pozor, protože někdy stačí jen kousek ledu před domem, trošku neopatrnosti a máte zlomené rameno jako já. Tak mi držte palce,“ uvedla ve videu.I přesto však pondělní koncert odzpívala a rameno má zafixované. Pochválila se, že to dokázala a že by za svými fanoušky přišla i po třech. Bílá slíbila, že i dnešní koncert zvládne.A jaké byly reakce jejích fanoušků? Ti byli nadšení. „Krásná Lucka. Taková krásná energie z Vás sálá,“ napsala jedna z uživatelek.Někteří Lucii vzkazovali, že i přesto co se jí stalo, je stále veselá. „Máte zlomené rameno a jste pořád tak usměvavá. Jste úžasná myslím,“ zaznělo.„Jste neskutečná! Já mít zaraženou třeba třísku, tak nezazpívám ani hóřííí,“ napsala jiná uživatelka.Lucie BíláLucie Bílá, vlastním jménem Hana Zaňáková, je známá a oblíbená česká zpěvačka a příležitostná herečka. Lucie s hudbou začala již v roce 1984 a ze zpěvačky v rockové kapele se postupně stala naprostou špičkou a nyní patří mezi nejvýraznější osobnosti českého šoubyznysu. Na svém kontě má již několik ocenění, například 20krát získala cenu Český slavík.V roce 2014 jí prezident Miloš Zeman udělil státní vyznamenání ČR – medaili Za zásluhy I. stupně. Kromě toho je i společnicí ve firmě FANTAZMA, spol. s r.o., která provozuje Divadlo Ta Fantastika.Co se týče jejího soukromého života, zažila hned několik pádů a vzestupů. V 90. letech byl jejím partnerem producent Petr Kratochvíl, s nímž jí sice vztah nevyšel, ale narodil se jim syn Filip. S tím má Lucie dodnes krásný vztah. Dalším mužem po boku Lucie Bílé byl hudebník Stanislav Penk. I když zpěvačka věřila, že tento vztah potrvá navždy, jen rok po svatbě šli od sebe. Pár let poté se Lucie zamilovala do mladšího muzikanta Václava Noida Bárty. Za toho se provdala v roce 2006, ale v září 2008 došlo na rozvod. I přes to všechno jsou ale dotyční dodnes dobrými přáteli. Poslední láskou této zpěvačky je Radek Filipi. S ním se Bílá seznámila v roce 2015 na obnovené premiéře Carmen. Radek je o 17 let mladší než Bílá, ale není to pro ně překážka. Zatím to vypadá, že jim to klape a Lucie po jeho boku jenom září.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211211/lucie-bila-ukazala-ze-se-umi-radovat-z-malickosti-potesila-se-nalezene-sale-od-maminky-16818187.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zranění, koncert, zpěvačka, lucie bílá, celebrita